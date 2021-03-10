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Kuruluş Osman Kuzey Afrika'da yayına başlıyor!

10.03.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman Kuzey Afrika'da yayına başlıyor!

Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisi çok sayıda ülkede yayınlanmaya devam ediyor. Kuruluş Osman şimdi de Kuzey Afrika ülkesi Tunus'da da yayınlanmaya başlıyor.

atv ekranındaki ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden ‘Kuruluş Osman’, uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.

‘KURULUŞ OSMAN’ 32 ÜLKEDE YAYINDA

‘Kuruluş Osman’ şimdi de Tunus’ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus’un en önemli kanalı Nessma TV’de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. ‘Kuruluş Osman’, Tunus’taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.

Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube’da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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