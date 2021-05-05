Kuruluş Osman ne zaman final yapacak? İşte sevilen dizi Kuruluş Osman'ın final tarihi...

İşte sevilen dizi Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi...
KURULUŞ OSMAN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!
ATV ekranlarında yayınlanan ve yayımlandığı ilk günden bu yana geniş bir seyirci kitlesine ulaşmış olan Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Burak Özçivit'in başrolünde
yer aldığı sevilen dizinin ne zaman sezon finali yapacağı ise merak konusuydu.
BURAK ÖZÇİVİT AÇIKLAMIŞTI
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde “Yaz ayında da devam edebilir” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
SEZON TATİLİ KISA TUTULACAK
Özçivit'in yaptığı bu açıklama sonrası dizinin ne zaman sezon finali yapacağı iyice merak edilmeye başlandı. Son gelen haberlere göre Kuruluş Osman dizisinde bu sene sezon tatili kısa tutulacak.
SEZON FİNALİ TEMMUZ AYINDA
Sevilen dizinin sezon finalini Temmuz ayının ilk haftasında yapması bekleniyor.
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