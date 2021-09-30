Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizinin sezon finali bölümü herkesi ekrana kilitlemişti. Peki sevilen dizi Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diziler yeni sezonları ile bir bir ekrana dönüş yapmaya başladı. Sezon finali yapan dizilerden olan Kuruluş Osman da bu sebeple ilgiyle takip ediliyor. Hafta ortasının gelişi ile beraber 'Kuruluş Osman bu akşam var mı?' sorusu merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi belli oldu.

ATV ekranlarında 29 Eylül Çarşamba akşamı 20:00'de Venom: Zehirli Öfke filmi ekrana gelecek. Kuruluş Osman ise üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu ile 6 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit üstleniyor. Dizi, büyük ilgi gören tanıtım fragmanı ile yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman'ın ekranda olacağının mesajını verdi.



