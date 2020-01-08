Kuruluş Osman, The Wit List’in Aralık ayı seçkisine girdi!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, The Ottoman adıyla yurt dışına açılmıştı. Dizi, Fresh TV Aralık ayı listesinde yer aldı. Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer'in başrollerde oynadığı, Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu Kuruluş Osman, Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarına ışık tutarak 600 yıl boyunca kıtalara hükmeden dev imparatorluğun kuruluş hikayesini konu alıyor.

Dünya, Kuruluş Osman'ı konuşuyor!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, yurt dışına açıldığı “The Ottoman” adıyla The Wit List’in Aralık ayı seçkisine girdi.

atv’nin bu sezon yayına başlayan “Kuruluş Osman” dizisi, dünyanın en büyük içerik fuarı olan Mipcom’un her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Aralık ayı listesinde yer aldı.

Listedeki tek Türk yapımı olan Kuruluş Osman’dan, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan İlk Osman'a odaklanan başarılı aktör Burak Özçivit'in oynadığı dönem dizisi olarak bahsedildi.

Bunun yanı sıra Wit Social List'e göre, Kuruluş Osman, lansmanının yapıldığı haftada, haftalık Instagram takipçi sayılarına bakıldığında ilk sırada yer aldı ve ilk çıkışından bu yana 192.000'den fazla abone topladı.

Fresh TV bu sayıyı 12 Aralık 2019 itibariyle baz almıştır. Bu seri, iMDB'de 7,3'e sahip güçlü bir fan tabanına sahiptir.