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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | Dündar Bey her şeyi itiraf ediyor!

14.04.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi, birçok izleyici tarafından beğeni il takip ediliyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi en son Tunus’ta gösterime girmesinin ardından Libya’da da izleyici ile buluşarak toplamda 33 ülkede yayına girdi. Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Dündar Bey’in yakalanmamak için verdiği mücadeleyi gördük.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | Dündar Bey her şeyi itiraf ediyor!

Kuruluş Osman dizisinin, yönetmen koltuğunda Metin Günay otururken, dizinin senaryosunu ise Mehmet Bozdağ kaleme aldı. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı dizi, binlerce kişi tarafından severek takip ediliyor. Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba ATV ekranlarında saat 20:00’de 54. yeni bölümüyle izleyici ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR
Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.

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TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR
Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?
Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

OSMAN BEY'İN TEK HEDEFİ AMCASI DÜNDAR
Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR
Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

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NİKOLA, DÜNDAR BEY'İ KOZ OLARAK KULLANIYOR
Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

AYGÜL HATUN, HAZAL HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?
Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN


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atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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