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"Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

Etkinlik kapsamında Bilecik'e gelen öğrenciler, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi"ne katılan öğrenciler, Bilecik'e geldi.

Öğrenciler gezi kapsamında ilk olarak Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti.

Hamidiye Külliyesi ve Kuyulu Mescidi'ni de ziyaret eden öğrenciler, Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesinde dua ettikten sonra Osmanlı Tarih Şeridi'ni gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, AA muhabirine yaptığı konuşmada, yaklaşık bin öğrenciyi ağırladıklarını söyledi.

Konuklarının, Bilecik'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiğini belirten Yıldız, "Gençlerimize tarihte atalarımızın destansı mücadelelerini göstermeyi amaçlıyoruz. İnşallah hepsi çok farklı duygularla dönecekler." dedi.

Nevşehir'den gelen üniversite öğrencisi Ayşe Karadaş ise özellikle Ertuğrul Gazi'nin türbesinde gözyaşlarını tutamadığını dile getirerek, konukseverliklerinden dolayı Bilecikli yetkililere teşekkür etti.

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Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi Bilecik

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