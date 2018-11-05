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"Kuruluşun Hikmeti" kaligrafi sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

ESEV kaligrafi eğitmenleri ile 7 öğrencinin 41 kaligrafi çalışmasının yer aldığı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin "Şeyh Edebali'nin Öğütleri" temasıyla hazırladığı "Kuruluşun Hikmeti" başlıklı kaligrafi sergisi sanatseverlerle buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ESEV kaligrafi eğitmenleri ile 7 öğrencinin 41 kaligrafi çalışmasının yer aldığı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESEV Genel Koordinatörü Abdülbaki Kömür, açılışta yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın 600 yıl hükümran olduğunu ve bu hükümranlığın arka planında hikmetin ve sanatın birleştirilerek hayata aktarıldığını söyledi.

Kömür, tarihten ders çıkarmak için hikmeti, sanatı ve güzelliği harmanlamak gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2018-2019 kültür sanat mevsimine 'Şeyh Edebali Kültür Sanat Sezonu' ismini verdi. Bu sezonda, Şeyh Edebali konseptiyle birbirinden değerli programlarımız olacak. Bu etkinliklerden biri olan 'Kuruluşun Hikmeti - Şeyh Edebali Öğütleri Sergisi'nin açılışını yaptık. ESEV Kaligrafi eğitmenlerimiz sanatı ve hikmeti harmanlayarak bu sergiyi ortaya çıkardılar. Emekleri için hocalarımıza ve öğrencilerine teşekkür ediyorum."

Sergi, 16 Kasım'a kadar görülebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ESEV Kuruluşun Hikmeti

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