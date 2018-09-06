"Kuruluşun ruhu"nu Ertuğrul Gazi Türbesi'nde yaşıyorlar

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan ve 5 yıl öncesine kadar 300 bin kişinin ziyaret ettiği Ertuğrul Gazi Türbesi, bu yılın 8 ayında 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Söğüt'te 7-9 Eylül'de yapılacak 737. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne 3 günde 100 bin kişinin katılması beklenirken, Bilecik Valiliği dolu dolu geçecek şenliklere yönelik hazırlıklarını tamamladı. - "Diriliş Ertuğrul" ve "Saygı Nöbeti"nin etkisi Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 7 Mayıs 2017'den bu yana alp kıyafetli askerler tarafından "Saygı Nöbeti" tutuluyor. Nöbet, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının katkılarıyla Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker tarafından gerçekleştiriliyor. Valilikçe temin edilen alp kıyafetlerindeki aksesuarlarda, tarihi misyona uygun malzemeler kullanılıyor. Askerler, sabah 09.00'da başlayan Saygı Nöbeti'nde 19.00'a kadar her saat başında nöbet değişimi yapıyor. Yılın 365 günü tutulan nöbet bölgeyi ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.

Söğüt Belediyesi yetkililerine göre, TRT'de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisi ve Saygı Nöbeti'nin, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ilginin artmasında, ziyaretçilerin rotasını bölgeye çevirmesinde etkili oldu. Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 5 yıl önce 300 bin kişi iken bu sayı bu senenin 8 ayında 1 milyon kişiyi geçti. "Kuruluşun ruhu"nu hissetmek, yaşamak isteyenlerin geldiği türbede özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor. - Hazırlıklar tamamlandı 14 bin 700 kişinin yaşadığı Söğüt, on binlerce kişinin geleceği 7-9 Eylül'de kutlanacak 737. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ni bekliyor. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 7-9 eylülde gerçekleşecek şenliklerin dolu dolu geçeceğini ve tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Şenliklere bu yıl iyi bir katılım beklediklerini, 3 günde 100 bin kişiyi ağırlayacaklarını dile getiren Büyükakın, şunları ifade etti: "Programlarımız cuma günü başlayacak. O günden itibaren Yörükler gelmeye başlayacaklar. Bilindiği gibi tarihi bir göç yolu canlandırması oluyor. Domaniç'ten başlayıp Söğüt'e gelen bir göç var tarihi olarak. Bunu temsilen gelecek olan birtakım gruplar olacak. Ertuğrul Gazi, Domaniç'teki yaylalardan Söğüt'teki kışlağa göç yolu üzerinden bir hareketlilik göstermiş. Söğüt'e geldiğinde de bir toy toplamış. Toy tarihsel olarak hem devlet meselelerinin görüşüldüğü, gelecekte neler yapılacağı, milletin iaşesinin nasıl sağlanacağından güvenlik konularına kadar birçok konunun görüşüldüğü bir toplantı."

- Jandarma bandosu, Genelkurmay mehteri Toy'un aynı zamanda bir şenlik anlamına geldiğini aktaran Büyükakın, "Dolayısıyla bu organizasyonlarımızda hem şenlik hem de Toy tarafını organize etmeye çalışıyoruz. STK'lardan katılım olacak, o yolu yürüyerek gelecekler. Getirecekleri bayrakları, sancakları alacağız bir ritüel gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda Konya'dan da sancak töreni şeklinde bir yürüyüş gerçekleştirilecek. İkinci gün programlarında Yörüklerimizin karşılanması yine temsili olarak tarihsel gerçekliği canlandırmak için tören olacak." dedi. Jandarma Genel Komutanlığının bandosunun şenlik için geleceğini dile getiren Büyükakın, Genelkurmay Mehter Takımı'nın da programa katılım sağlayacağını söyledi. Söğüt'e vatandaşları beklediklerini vurgulayan Büyükakın, şu değerlendirmede bulundu: "Söğüt bizim kuruluşumuzun ruhunu temsil etmektedir. Aynı Malazgirt'te olduğu gibi Söğüt'te de bu milletin bağımsızlık mücadelesinin, onurlu bir şekilde ayakta kalma mücadelesinin, ebediyyen devlet olma mücadelesinin yansımalarını görüyoruz. O ruh Söğüt'te var, o ruh Malazgirt'te var, Çanakkale'de var. Bu ruhu devam ettirmek maksadıyla biz 737'ncisini düzenleyeceğiz. Bu ruha değer veren ayakta tutmak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz."