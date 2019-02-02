"Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde MHP" paneli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün bir partinin Atatürk'ün veya arkadaşlarının devamı olduğunu iddia etmesi şeklen doğrudur ancak o kuşağın fikrinin takipçisi MHP ve onun mensuplarıdır." dedi.

Yalçın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından bir otelde düzenlenen "Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi" konulu panelde yaptığı konuşmada, 50 yılın Türk siyasi hayatında küçük, az ve dar bir dönem olmadığını vurguladı. Yalçın MHP'nin, neredeyse Cumhuriyet'in yarı yılında Türk siyasetinde müessir olmuş, hemen her dönemde millet ve halk adına doğru işler yapmayı kendine şiar edinmiş, "önce ülkem" düsturunu benimsemiş bir hareket olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Partimiz 50 yaşında, siyasetimiz 71 yaşında ancak davamız yani fikriyatımız Türklükle eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır." ifadesini anımsatan Yalçın, bunu "doğru bir tespit" olarak niteledi.

Yalçın, 71'e yapılan atfın, 1948 yılında Millet Partisinin kuruluşuna dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi: