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Kurum, BM Genel Sekreter Yardımcısı Tripati ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Japonya'daki temasları çerçevesinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Satya Tripati ile bir araya geldi - Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları ve BM ile Türkiye'nin çevre ve şehircilik alanında yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı

NAGANO (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Satya Tripati ile görüştü.

Kurum, Japonya'nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında "G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Prince West Hotel'de, Tripati ile bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren ikili görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları ve BM ile Türkiye'nin çevre ve şehircilik alanında yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede Bakanlığın son dönemde yürüttüğü başta Sıfır Atık Projesi ve bu kapsamda başlayan Sıfır Atık Mavi hareketine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Bakan Kurum, Tripati'yi 1-2 Kasım 2019'da İstanbul'da düzenlenmesi planlanan "Sıfır Atık Konulu Çevre Bakanları Konferansı"na davet etti.

G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'nda "Çevre Oturumu" ana başlığı altında, "Kaynak Verimliliği ve Deniz Çöpleri" başlığı ile ayrı bir oturum açılmasının öneminin vurgulandığı görüşmede, 2019 yılı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 21-23 Eylül tarihlerinde New York'ta düzenleneceği anımsatıldı ve her tematik alan için kolaylaştırıcılık yapmak üzere iki eş-öncü ülke ve bir Birleşmiş Milletler Kuruluşu belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda "Altyapı, Şehirler ve İklim Eylemi" tematik dönüşüm alanı başlığı için eş-öncülüğün Kenya ile Türkiye'ye verildiği hatırlatılarak, bu konuda BM ile iş birliğinin önemine işaret edildi.

Konuşmaların ardından Kurum ve Tripati karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Görüşmeye, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Satya Tripati Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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