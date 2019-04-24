Kurum, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende'yi kabul etti

Ona bir de şimdi bakın! Fotoğraflarıyla mest ediyor

Ona bir de şimdi bakın! Fotoğraflarıyla mest ediyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de yeni bir vizyonun önünün açıldığını vurgulayan Kurum, yerel yönetimler, Milli Emlak, TOKİ, Emlak Konut, Emlak Bankası gibi alanların Bakanlığa katılmasıyla yetki ve sorumluluk alanlarının arttığını vurguladı.

Kurum, ulaşımdan altyapıya, çevre düzenlemesinden kentsel dönüşüme birçok projeyi Bakanlık olarak ilgili başkanlıklarla koordine halinde yürüttüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle "çevre" ve "şehircilik" alanında birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Kurum, bu anlamda yerel yönetimlerle de iş birliği halinde olduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık yönetim politikalarımızın hedeflerini gerçekleştirmemiz açısından yürüttüğümüz büyük önemi haiz bir projedir. Bu kapsamda 2023 yılına kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştıracağız." dedi.

Bu çerçevede planlama, inşaat, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Kurum, şunları söyledi:

"İnşaat sektörü dünyada gururumuz olurken, ülkemiz ekonomisini domine eden sektörlerin de başında geliyor. İnşallah 20 yıl içinde Türkiye'de bulunan 6 milyon 700 bin riskli konutu yenileyerek, kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık olarak biz yapacağız. Geri kalanını da özel teşebbüs firmalarımıza bırakacağız, bu sektörümüz için de büyük bir fırsat."

- "2023'e kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştırmak istiyoruz"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçen günlerde Ürdün'de düzenlenen "Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da Dünya Ekonomik Forumu"ndaki konuşmasını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi'ni yürütmekteyiz. Bu proje, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık yönetim politikalarımızın hedeflerini gerçekleştirmemiz açısından yürüttüğümüz büyük önemi haiz bir projedir. 2023 yılına kadar Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştıracağız. Bu proje kapsamında plastik kullanımını azaltmak üzere, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasını başlattık."