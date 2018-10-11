Kurum, KKTC'li mevkidaşı Ataoğlu ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Kurum, Ataoğlu'nu bakanlık binası girişinde karşılamasının ardından, görüşmeye geçildi.

Bakan Kurum'un makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, iki ülkenin Çevre Bakanlıkları arasında çeşitli iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

