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Kurum, KKTC'li mevkidaşı Ataoğlu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Kurum, Ataoğlu'nu bakanlık binası girişinde karşılamasının ardından, görüşmeye geçildi.

Bakan Kurum'un makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, iki ülkenin Çevre Bakanlıkları arasında çeşitli iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

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