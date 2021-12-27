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Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceledi.

Güneren, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil müsilaj", yaşam kategorisinde yine Yıldırım'ın çektiği "İstanbul beyaza büründü", spor kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da seçkiyi inceleyerek oy kullandı.

Arpacı, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy verdi.

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