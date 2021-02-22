Kütahya’nın Simav ilçesinde, kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu.

2012 yılında tarım arazilerinin sulanması amacıyla yapılan Efir Göleti’ndeki su seviyesi, kuraklık sebebiyle yüzde 10’a kadar düşmüştü.Bölgede son 15 gün içindeki sağanak yağmur ve kar yağışı, gölete hayat verdi. Kuruyan alanların tamamen su ile kaplandığı görüldü.

Efir köyünde yaşayan Ömer Özçelik, son zamanlardaki kuraklık sebebiyle göletteki su seviyesinin yüzde 10 civarına kadar indiğini belirtti. Özçelik, “Son yağan kar ve yağmurlardan sonra su seviyesinin yüzde 85’e yükseldiğini gördük. Göletteki suyun kontrollü olarak kullanılmasını, salma yöntemi ile arazi sulanmamasını tavsiye ediyorum” dedi.

