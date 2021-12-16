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Kuruma tehlikesinin ardından endişe veren görüntü: Burdur Gölü köpürdü

16.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Gölü, kuruma tehlikesinin ardından şimdi de köpürme tehdidi ile karşı karşıya. Göl sahilinde köpüklerin görülmeye başlanması ile ilgili açıklama yapan Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpüklenmenin temiz sularda karşılaşılabilen bir durum olduğunu, kirlilikten de kaynaklanmış olabileceğini anlattı.

Son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan, su seviyesi 50 yılda 17,7 metre düşen Burdur Gölü'nde, son 15-20 gündür köpüklenme gözlendi. Köpüklenmenin, özellikle kıyılarda yoğunlaştığı görüldü. Burdur Gölü'ne ilişkin çalışmalarıyla bilinen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin kanalizasyon karışması sonrasında oluşan kirlilikle ortaya çıkabileceği gibi doğal ve temiz sularda da rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gülle, "Burdur Gölü'nde görülen köpürme kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpürmesi nedeniyledir. Köpürme olayı tek bir etkenden değil, birçok etkenin bileşkesinden oluşan bir olaydır" diye konuştu.

"DOĞAL SABUNLAŞMA"

Burdur Gölü'nün tuzlu yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Gülle, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Burdur Gölü diğer göllere göre oldukça tuzludur. Göl suyunda çok yüksek oranda sodyum ve potasyum bulunmaktadır. Yani Burdur Gölü'nde organik madde, yağlar, proteinler, yüksek pH ve sodyum ve potasyum bir araya gelince 'doğal sabunlaşma' meydana gelmekte ve bu neticede suda köpük oluşumu ortaya çıkmaktadır. Rüzgar etkisiyle oluşan dalgaların kıyıya çarparak kırılması köpük oluşumunun ana hazırlayıcılarından biridir. Sel sularının getirdiği yabancı maddeler de köpürmeyi ayrıca artırmıştır" diye konuştu.

"KİRLİLİĞİN DE KATKISI VAR"

Köpük oluşumunun göldeki kirlilikle ilişkisi olduğunu da aktaran Prof. Dr. Gülle, "Köpük oluşumu aslında birçok maddenin ve fiziki koşulların varlığında ortaya çıkan bir fenomendir. Örneğin çözünmüş yağlar ve proteinlerin dışında evsel ve tarımsal atıklardan gelen fosfatlar ve evsel kirlilik kaynaklı sabun ve deterjan atıkları köpük oluşumunu tetikleyen diğer unsurlardır. Halen Burdur Gölü'nün en önemli kirlilik kaynaklarından biri konumunda olan kısmen arıtılmış kanalizasyon atık suları her yıl göle yüzlerce ton fosfat ve sürfaktan (sabun, deterjan ve şampuan gibi) taşımaktadır. Bu kirleticilerin de köpük oluşumunda kısmen katkısı vardır."

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"BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR"

Burdur Gölü'ndeki köpük oluşumunun 1-2 günden birkaç haftaya kadar uzayabileceğini belirten Prof. Dr. Gülle, "Bu süreyi rüzgarların etkisi ve gölün tuzluluğu belirler. Köpükler genelde zararsız ancak göl suyu kirli olduğu takdirde biyotoksinler, pestisit ve bazı toksinler konsantre hale gelebilmektedir" ifadelerini kullandı.

DHA

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