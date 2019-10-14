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Kurumaya bıraktıkları Hint kenevirini jandarma ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma, ormanlık bölgede kurutulmaya bırakılan Hint keneviri ele geçirdi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Demirboğa Mahallesi’ndeki ormanlık bir alanda kenevir yetiştirildiği yönünde ihbar aldı.

Kurumaya bıraktıkları Hint kenevirini jandarma ele geçirdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma, ormanlık bölgede kurutulmaya bırakılan Hint keneviri ele geçirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Demirboğa Mahallesi’ndeki ormanlık bir alanda kenevir yetiştirildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, söz konusu adreste yaptıkları çalışmalarda kurutulmaya bırakılan 10 kök ile tarlada ekili 15 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri koparıp alan jandarma ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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