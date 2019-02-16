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Kurum'dan "Devletin gönderdiği parayı vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 21:14 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Görüyoruz ki kayyum eliyle devletin buraya gönderdiği parayı, kaynakları, ödenekleri vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliyor, sokaklar yeniden yapılabiliyor, şehrin altyapısı yeniden inşa edilebiliyor"

HAKKARİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Görüyoruz ki kayyum eliyle devletin buraya gönderdiği parayı, kaynakları, ödenekleri vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliyor, sokaklar yeniden yapılabiliyor, şehrin altyapısı yeniden inşa edilebiliyor." dedi.

Bakan Kurum, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra AK Parti seçim bürosuna giden Kurum, burada yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın 2 yıldır kayyumla yönetildiğini hatırlattı.

Belediye başkan adayı Teoman Zeydan'ın ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için güzel projeleri olduğunu söyleyen Kurum, "Görüyoruz ki kayyum eliyle devletin buraya gönderdiği parayı, kaynakları, ödenekleri vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliyor, sokaklar yeniden yapılabiliyor, şehrin altyapısı yeniden inşa edilebiliyor." diye konuştu.

Kentin altyapısını son iki yılda değiştirdiklerine işaret eden Kurum, "Bu bölgede kanalizasyon yoktu, atık su arıtma tesisi yoktu, düzenli depolamayla ilgili çok eksiklikler vardı, konut eksikliği vardı, kiralar çok yükselmişti. Devletimiz olaya müdahil oldu. Geldik, Toplu Konut İdaresi eliyle 3 bin 600 konutun inşasına başladık ve bir kısmını tamamladık, bir kısmının da inşaatlarını hızlı şekilde yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede yeni okullar yapıldığını, buraya millet bahçesi kazandıracaklarını dile getiren Kurum, burada genç ve çocukların vakit geçirebileceği, kitap okuyabileceği alanlar bulunacağını anlattı.

İlçede yeni konutların yapımı ve dere ıslah çalışmalarına yönelik projeler bulunduğunu aktaran Kurum, hayata geçirilecek projelerle kentte yeni iş ve istihdam kapılarının açılacağını kaydetti.

Kurum, ziyaretlerinde şehirlerin yaşam standartlarının artırılması için birçok proje üzerinde istişarelerde bulunduklarını vurguladı.

Bakan Kurum, Esentepe Mahallesi'nde millet bahçesi yapılması planlanan alanda da incelemelerde bulunduktan sonra kentten ayrıldı.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde Vali İdris Akbıyık, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

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