HAKKARİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Görüyoruz ki kayyum eliyle devletin buraya gönderdiği parayı, kaynakları, ödenekleri vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliyor, sokaklar yeniden yapılabiliyor, şehrin altyapısı yeniden inşa edilebiliyor." dedi.

Bakan Kurum, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra AK Parti seçim bürosuna giden Kurum, burada yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın 2 yıldır kayyumla yönetildiğini hatırlattı.

Belediye başkan adayı Teoman Zeydan'ın ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için güzel projeleri olduğunu söyleyen Kurum, "Görüyoruz ki kayyum eliyle devletin buraya gönderdiği parayı, kaynakları, ödenekleri vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliyor, sokaklar yeniden yapılabiliyor, şehrin altyapısı yeniden inşa edilebiliyor." diye konuştu.

Kentin altyapısını son iki yılda değiştirdiklerine işaret eden Kurum, "Bu bölgede kanalizasyon yoktu, atık su arıtma tesisi yoktu, düzenli depolamayla ilgili çok eksiklikler vardı, konut eksikliği vardı, kiralar çok yükselmişti. Devletimiz olaya müdahil oldu. Geldik, Toplu Konut İdaresi eliyle 3 bin 600 konutun inşasına başladık ve bir kısmını tamamladık, bir kısmının da inşaatlarını hızlı şekilde yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.