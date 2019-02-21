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‘Kurumsal’ ayakkabı boyacısının meslek aşkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Van’da kendisini ‘kurumsal’ ayakkabı boyacısı olarak tanıtan Ferit Giç isimli genç, müşterileri için kartvizit bastırarak yıllardır işini severek yapıyor.Ailesinin geçimini sağlamak için 7 yaşında başladığı ayakkabı boyacılığını 20 yıldır sürdüren Ferit Giç, mesleğiyle gurur duyuyor.

‘Kurumsal’ ayakkabı boyacısının meslek aşkı

Van’da kendisini ‘kurumsal’ ayakkabı boyacısı olarak tanıtan Ferit Giç isimli genç, müşterileri için kartvizit bastırarak yıllardır işini severek yapıyor.
Ailesinin geçimini sağlamak için 7 yaşında başladığı ayakkabı boyacılığını 20 yıldır sürdüren Ferit Giç, mesleğiyle gurur duyuyor. Mesleğine Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde çalışan memurların ayakkabısını boyatarak başlayan Giç, zamanla mesleğini kaymakamlık ve ardından valilik çalışanlarının ayakkabısını boyayarak devam ettirdi. Kamu kurumlarında insanların sevgisini ve takdirini toplayan Giç, kendisini Van’ın ‘kurumsal’ ayakkabı boyacısı olarak tanıttı. Müşterilerinin kendisine rahatlıkla ulaşması için kartvizit de bastıran Giç, bu şekilde müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyor. Şu an Van Valiliğinde ve Van Büyükşehir Belediyesinde kendisine ayrılan yerde mesleğini sürdüren Giç, azmiyle kendi meslektaşlarına örnek oluyor.
İHA muhabirine konuşan 27 yaşındaki Ferit Giç, ayakkabı boyacılığı yaparak 13 nüfusluk aileyi geçindirdiğini belirtti. Çevre edindikten sonra müşterilerine iyi bir hizmet vermek için kartvizit bastırdığını ifade eden Giç, “7 yaşımdan bu yana ayakkabı boyatarak geçimimi sağlıyorum. 13 nüfusluk ailenin bir ferdi olarak elimden geleni yapmaktayım. Resmi kurumlarda ilk olarak Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde başladım. Daha sonra valilik ve kaymakamlıkta da çalışarak çevre edinmeye başladım. Daha sonra ise Van Büyükşehir Belediyesinde işimi sürdürdüm. Müşterilerimize iyi bir hizmet vermek için kartvizit bastırdım. Müşterilerim, zaman kaybı olmaması için telefonla arayarak bana ulaşıyorlar. Bu sayede bir ayakkabı boyatmak için çarşıya gidip gelmelerine gerek kalmıyor” dedi.

“İnsanlar yaptıkları işten utanmaması lazım”
Başkalarına örnek olacak şekilde ayakkabı boyattığını ve insanların yaptığı işten utanmaması gerektiğini dile getiren Giç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bazen telefon şebekesinin olmadığı yerler olabiliyor. Bu durumda müşterilerimiz sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirler. İşe sevgiyle yaklaşıldığı zaman her şekilde müşteri kazanabilir. İnsanlar yaptıkları işten utanmaması lazım. Ben de başkalarına örnek olacak şekilde ayakkabı boyatıyorum. Yarın nerelere geleceğimizi bilemeyiz. Yeter ki çaba sarf edelim.”
Mesai öncesi ayakkabısını boyatmak için geldiğini dile getiren Nazım Gülle isimli belediye çalışanı ise, işini severek yapan Ferit’i taktir ettiğini söyledi.

‘Kurumsal’ ayakkabı boyacısının meslek aşkı

‘Kurumsal’ ayakkabı boyacısının meslek aşkı

‘Kurumsal’ ayakkabı boyacısının meslek aşkı

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