Köpek bakım merkezlerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Oluşturulan güzellik merkezlerinde köpeklere süt banyosundan tüy renklendirmeye kadar hizmetler veriliyor. Daha önceleri kurumsal hayatta çalışan Nurbanu Büyüktuna, bu ilgiyi görmezden gelmedi ve işini bırakarak pet güzellik merkezi kurdu.

Son yıllarda hızla yükselişe geçen köpek kuaförlüğü, tüy şekillendirmenin yanı sıra köpekler için birçok detaylı bakım uygulamasının yapıldığı talep gören bir iş modeli haline geldi.

Köpek güzelliği denince akla sadece tıraş geliyor olabilir ama Etiler’de bulunan Petstylist İstanbul isimli köpek güzellik merkezinde süt banyosu, ozon SPA seansları, her bir köpeğe özel stil belirleme ve tüy renklendirme gibi hizmetler veriliyor.

Son yıllarda hızla yükselişe geçen köpek kuaförlüğü yaygın talep gören bir iş modeli haline geldi. Sertifikalı Pet Güzellik Uzmanı Nurbanu Büyüktuna, “Köpek sahipleri, tüy bakımı için köpeklerin kendini mutlu ve güvende hissettiği, her bir ırkın ihtiyacını doğru anlayıp buna cevap verebilecek eğitime sahip profesyonellerin çalıştığı ve kalite standartları yüksek işletmelerden hizmet almak istiyorlar” dedi.

“Kurumsal hayatı bıraktı, sertifikalı pet kuaförü oldu”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve beyaz yakalı olarak bir süre kurumsal hayatta yer aldıktan sonra hayallerinin peşine düşen Nurbanu Büyüktuna, Rusya’da Moskova’nın en iyi pet grooming akademisinde eğitim aldıktan sonra İstanbul’da pet güzellik merkezi açarak köpeklere olan tutkusunu profesyonel iş hayatına taşımış.

Petstylist İstanbul’un sahibi Nurbanu Büyüktuna, “Gelişmiş ülkelerde köpek kuaförlüğü için mutlaka eğitim bir şart olarak isteniyor. Köpek kuaförleri ve köpek sahipleri tercihen bu eğitimin akademiler gibi daha referans kurumlardan alınmış olmasına büyük önem veriyor. Türkiye’de ise son dönemde bu alanda hizmet veren kişilerin eğitimli olması gerektiğine dair bilinç henüz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor” diye konuştu.

“Köpeklere detaylı bakım uyguluyoruz”

Köpek sahiplerinden yoğun talep gördüklerini dile getiren Büyüktuna, “Salonumuzdan hizmet almakta olan köpek sahiplerimiz, köpeklerinin daha mutlu ve sağlıklı olması için tüy bakımlarının düzenli olarak yapılması konusuna büyük özen gösteriyor. Salonumuza her hafta gelerek bakım maskeleri, ozon SPA ve nem terapisi ile yıkama, göz bakımı, diş fırçalama, tırnak bakımı gibi uygulamalar yaptıran müşterilerimiz oluyor. Tıraşını ve bakımını yaptırmış köpeklerin mutlulukla sahipleri ile buluşma anını izlemek kadar keyifli bir şey yok. Diğer taraftan instagram hesabımdan paylaştığım tıraş modellerini beğenip kendi köpekleri için isteyenler Türkiye’nin dört bir yanından bize ulaşıyor. Öyle ki uçakla İstanbul’a gelip tıraş olduktan sonra kendi şehrine dönen müşterilerimiz oluyor” şeklinde konuştu.