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'Kurumsal kadın cinayetleri': Katalonya, cadılıkla suçlanarak idam edilen 700 kadından özür diledi

27.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da Katalonya Parlamentosu, 15. ve 18. yüzyıllar arasında büyücülük yaptıkları suçlamasıyla idam edilen yüzlerce kadını affetti. Solcu ve milliyetçi partilerin desteğiyle kabul edilen tasarıyla kadınlara itibarlarının iadesi amaçlanıyor. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Pere Aragones, 1424'te çıkarılan ve Avrupa'da türünün ilk örneği olan büyücülük yasası kapsamında başlatılan cadı avını "Kurumsal kadın cinayetleri" diye nitelemişti.

'Kurumsal kadın cinayetleri': Katalonya, cadılıkla suçlanarak idam edilen 700 kadından özür diledi

İspanya'da Katalonya Parlamentosu, 15. ve 18. yüzyıllar arasında büyücülük yaptıkları suçlamasıyla idam edilen yüzlerce kadını affetti. Solcu ve milliyetçi partilerin desteğiyle kabul edilen tasarıyla kadınlara itibarlarının iadesi amaçlanıyor.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Pere Aragones, 1424'te çıkarılan ve Avrupa'da türünün ilk örneği olan büyücülük yasası kapsamında başlatılan cadı avını "Kurumsal kadın cinayetleri" diye nitelemişti.

Bu dönemde şifacılık yapan ve çocukların ani ölümleriyle hasadın kötü olmasından sorumlu tutulan yaklaşık 700 kadının idam edildiği belirtiliyor.

İspanyol tarihçilere göre Avrupa'nın aksine Katalonya'da cadılıktan suçlu bulunan kadınların cezası "odunların ziyan edilmemesi için" yakılarak değil asılarak infaz ediliyordu.

Katalonya, Avrupa'da cadı avının başlatıldığı ilk bölgelerden biriydi.

'Adları caddelere verilsin'

Bağımsızlık yanlısı ve solcu gruplar, idam edilen kadınların, kadın düşmanlığının kurbanı olduğunu belirterek Katalonya'da caddelere bu kişilerin adlarının verilmesini istiyor.

Avrupa genelinde çoğu kadın on binlerce kişi cadılıkla suçlanarak ölüme mahkum edilmişti.

İskoçya, İsviçre ve Norveç'te de cadı avı kurbanları için af çıkarılmış ve bu kişilerden özür dilenmişti.

Barcelona Üniversitesi'nden modern tarih uzmanı Prof. Pau Castell, Katalonya'da kırsal bölgelerin derebeylerinin mutlak hakimiyetinde olması nedeniyle 15. yüzyıldan itibaren cadı avının çok daha yaygın olduğuna dikkat çekiyor.

Katalonya'daki cadı avıyla ilgili bir kitabı bulunan Ivet Eroles, Katalan feministlerin 'Biz yakamadıkları cadıların torunlarıyız'' sloganına gönderme yaparak ''Daha doğrusu biz onları katleden zalimlerin varisleriyiz'' diyor.

'Kurumsal kadın cinayetleri': Katalonya, cadılıkla suçlanarak idam edilen 700 kadından özür diledi

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