Kurumsal yılbaşı mesajları! Patrona, çalışanlara farklı 2022 yılbaşı mesajları...

Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da kurumsal yılbaşı mesajları, bir iş yerinde çalışan tüm personeller tarafından tercih ediliyor. Personellerin dışında patronlar da kurumsal yılbaşı mesajları ile çalışanlarının yılbaşını kutluyor.

KURUMSAL YILBAŞI MESAJLARI

Şirketimiz senin gibi bir çalışana sahip olduğu için çok şanslı. Seneye görüşürüz, esprisinin yapılmadığı nice mutlu yıllar diliyorum. İyi seneler!

Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun.

Geleceğimizi aydınlattığın için teşekkür ederiz. Yeni nesil bizim geleceğimiz. 2022’de de çalışma hayatında tüm başarılar seni bulsun, iyi yıllar.

Yeni yılda da hep birlikte başarılı projelere imza atmamız dileğiyle… 2022 yılında şirketimiz için yaptıklarını asla unutmayacağız. İyi ki ailemizdesin!

2022 yılında hayallerindeki home office’in salgınsız da gerçekleşmesini umut ediyor, evde sıkıldığında rahat bir şekilde gelebileceğin bir ofisinin olmasını temenni ediyorum. Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Her sabah kalktığında aklına ilk gelen şeyin günlük iş akışın olduğu, görevlerini göz açıp kapayıncaya dek bitirdiğin bir yıl olmasını diliyorum. Mutlu yıllar!

2022’de başarılarımızın devamlı, hatalarımızın az olması dileğiyle, mutlu yıllar.

2022 yılında nice güzel anlar paylaşacağımız sağlıklı, mutlu ve güzel bir yıl diliyoruz.

Yapılan her işten keyif alacağımız, ailemizi daha da büyüteceğimiz mutlu yıllarımız olsun. Yeni bir seneye girerken huzur, mutluluk ve başarı diliyorum.

Mutlu yarınlar, güzel yıllar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!

Yeni senede her şeyin gönlünüze göre olmasını istiyor, tüm beklentilerinizin olması temennisinde bulunuyorum. İyi yıllar!

Yeni senede sağlık, neşe, huzur ve mutluluk hep bizimle olsun. Nice güzel yıllara!

2022 senin yılın olsun! Kariyerinizin zirvesinde bir sene dilerim!

2022’de sevdikleriniz yanınızda, hayalleriniz sonsuz olsun. Mutlu seneler!

İnternet hızının en azından ofiste yüzünüzü güldüreceği, sabah trafiğinin sizi teğet geçeceği güzel bir sene diliyorum.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar!

Bu yıl anlarınız bir araya gelerek anılarınızı oluştursun. Bu yıl sevgilerinizin arttığı, nefret ve kötü duyguların azaldığı, başarının size adım adım yaklaştığı anları toplayın. Mutlu yıllar.

Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar!

Firmamızın bir adım daha atlaması için verdiğiniz emeklerle her saniye daha iyiye gidecek bir sene diliyor, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmemesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Umarım 2022 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir.

YILBAŞININ İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ

31 Aralık gecesini 1 Ocak’a bağlayan yılbaşı gecesi, Müslümanlar için önemli bir gündür. 1 Ocak tarihinin Mekke'nin Fetih yıldönümüdür.

Mekke'nin fethi İslam tarihindeki en önemli hadiselerden biridir.



