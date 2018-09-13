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Kurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe veren genç yeniden gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

MUĞLA İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem personeli olarak görev yaparken, kurumun bilgisayarlarını sattığı, öğrenilmemesi için de müdürlük binasında yangın çıkardığı belirlenen S.A.

Kurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe veren genç yeniden gözaltında

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem personeli olarak görev yaparken, kurumun bilgisayarlarını sattığı, öğrenilmemesi için de müdürlük binasında yangın çıkardığı belirlenen S.A. (25), 'hırsızlık' suçunun işlendiğine ilişkin yeni delillerin elde edilmesi sonucu cumhuriyet savcılığının talimatıyla tekrar gözaltına alındı. S.A.'nın, bilgisayarları internet üzerinden sattığı öğrenildi.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nde, 10 Eylül Pazartesi günü sabahı yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri su sıkarak, alevlere müdahale eti, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası kurumun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yangının bilgi işlem personeli S.A. tarafından çıkarıldığını tespit etti. Gözaltına alınan S.A.'nın, emniyetteki ifadesinde, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurumdaki yaklaşık 30 bilgisayarı bakıma alma bahanesiyle aldıktan sonra sattığını, yakalanmamak için binada yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTI
Hırsızlıkla ilgili yeni delillerin elde edilmesi üzerine, Muğla Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla S.A., tekrar gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, yazılı açıklama yaptı. Özel ekibin olaya ilişkin çalıştığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:
"Şüpheli ve tanıkların ifadeleri, ayrıca kamera çalışmaları neticesinde soruşturmaya konu bilgisayar ve bilgisayar donanımlarının satıldığı kişilerin bilgileri tespit edilmiş, bu kişiler hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan soruşturma başlatılmış, suça konu bazı bilgisayarlar da temin edilmiştir. Temin edilen bilgisayarların teknik incelemesi ve diğer materyallerin tespit ve temini için çalışmalar devam etmektedir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve burada çalışan personele ait bazı bilgisayarların kaybolduğu iddiası kapsamında; gerek yapılan teknik tespitler, gerekse alınan yeni ifadeler uyarınca olayda şüphelinin üzerine atılı diğer suçlara ek olarak, CMK 100. madde kapsamında tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi için bir tutuklama nedeni olarak sayılan TCK 142/1.a madde kapsamında kalan hırsızlık suçunun da işlendiğine ilişkin yeni deliller elde edildiğinden, başsavcılığımızın talimatı ile şüpheli şahıs dün tekrar gözaltına alınmıştır."
Şüpheli tarafından internet üzerinden ikinci el olarak farklı kişilere satıldığı tespit edilen bilgisayarlara ulaşılmaya başlandığını da kaydeden Yavuz, "Yapılan ilk tespit ve araştırmalar kapsamında, bilgisayarlardaki verilerin şüpheli tarafından kurumdaki harici belleklere kayıt edildiği, bilgisayarların format atılmak ve içerisindeki veriler silinmek sureti ile üçüncü kişilere satıldığı değerlendirmektedir. Ayrıca bu iddialar kapsamında her türlü teknik inceleme ve araştırma detaylı olarak devam etmektedir" dedi.

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Kurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe veren genç yeniden gözaltındaKurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe veren genç yeniden gözaltındaKurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe veren genç yeniden gözaltındaKurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe veren genç yeniden gözaltında

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