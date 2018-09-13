Kurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe veren genç yeniden gözaltında (2)

TUTUKLANDI

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem personeli olarak görev yaparken, kurumun bilgisayarlarını sattığı, öğrenilmemesi için de müdürlük binasında yangın çıkardığı belirlenen ve hırsızlık suçunun işlendiğine ilişkin yeni delillerin elde edilmesinin ardından da tekrar gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen S.A. (25), tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

