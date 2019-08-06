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Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayşecik Anaokulu öğrencileri ağaç köklerini yeniden yeşertiyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayşecik Anaokulu öğrencileri ağaç köklerini yeniden yeşertiyor. Yol çalışması nedeniyle kenara atılan kökleri hep birlikte toplayarak onlara hayal güçleriyle can veren çocuklar sanat eserlerini “Hayallerim, Köklerim ve Ben” isimli sergide bir araya getirdi.
Okul öncesi eğitiminin köklerinin, doğa ile kurulan etkili bir iletişime dayanması gerektiğini savunan Ayşecik Anaokulu, öğrencilerini sanatla buluşturdu.
Ayvalık Sanat Derneği bünyesindeki Sanat Fabrikasında düzenlenen sergide; yol çalışması nedeniyle yer altından sökülmek zorunda kalan ağaç köklerinin her biri çocukların hayal gücüyle farklı nesnelere benzetilen, birbirine yapıştırılıp boyanarak birer sanat eseri haline gelmesi sanatseverlerden tam not aldı.
Anaokulu öğrencisi 25 minik çocuğun gözünde bir elektro gitara, zürafaya, flamingoya, at üzerindeki süvariye, bir elma veya bir ceviz ağacına dönüşen köklerin; adeta geri dönüştürülerek, estetik ve dekoratif bir eşya haline gelmesi ise takdirle karşılandı.
Okulun kurucu müdürü; drama eğitmeni ve tiyatro oyuncusu Ayşe Tosunoğlu yaptığı açıklamada, “Hayallerim, Köklerim ve Ben” adını taşıyan serginin çocukların hayal dünyasını geliştirmek ve onların toplumsal duyarlılıklarını geliştirebilmeyi amaçladığını vurguladı.
Okulun çevresinde Ayvalık Belediyesinin yapmış olduğu yol çalışması sırasında yolun alt kısmına uzanan çam ağaçları köklerinin çıkarılmasına tanık olduklarını ve belediye yetkililerine bu kökleri değerlendirmek istediklerini söyleyerek söz konusu kökleri okul bahçesine taşıdıklarını anlatan Ayşe Tosunoğlu, “Bu kökler çöpe atılacaktı. Bizde çocuklarımızla birlikte bu kökleri yeniden değerlendirerek birer sanat haline dönüştürdük. Çocuklarımız bu kökleri boyadılar, kendi hayal dünyalarına göre şekillendirdiler, bizde onların yaptıklarını vernikleyerek, görsel anlamda daha da hoş görünmesini sağladık. Şimdi de sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Tamamen çocukların kendi hayal dünyalarıyla geliştirilen eserlerden oluşan sergide bir çok eserin satıldığını kaydeden Tosunoğlu, “Biz bu sergiyi gelir sağlayabilmek için hazırlamadık. Amacımız çocuklarımızın hayal dünyalarını sanatsal olarak ortaya çıkarabilmekti. Şu anda bu sergide satılan eserlerden elde edilen geliri, yine çocuklarımızla birlikte TEMA Vakfı’ndan alacağımız fidanlarla toprakla buluşturmayı hedefledik. Böylelikle de kurumuş köklerin yeniden ağaç fidanı haline dönüşerek, yeniden yeşermesini ve yeniden hayat bulmasını sağlamaya çalışacağız “diyerek, sanat ve eğitimin hayatın boşluklarını dolduracağının mesajlarını verdi.

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar

Kurumuş ağaç köklerini fidana dönüştürüyorlar
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