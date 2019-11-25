HABER

Kurumuş dere yatağında kolu kopuk ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kurumuş dere yatağında kolu kopuk, yüzü tanınmaz haldeki erkeğin cansız bedeni bulundu.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kurumuş dere yatağında kolu kopuk, yüzü tanınmaz haldeki erkeğin cansız bedeni bulundu. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.
Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nin Kumlar mevkisinden geçenler, saat 10.30 sıralarında, kurumuş dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, sağ kolu omuzdan kopmuş, yüzü ise tanınmaz halde olan kişinin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çevrede yapılan aramada, kopan kol bulanamadı. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyorduÇocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu
Ispanak, Amasya’da güven tazelediIspanak, Amasya’da güven tazeledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız

Bakan duyurdu: 'Adli destek birimleri' oluşturacağız

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.