Kurumuş yaprakları sanat eserine dönüşüyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da Bahar Değirmenci, doğadan topladığı yaprakları, üzerlerine çeşitli figürler yaparak sanat eserine dönüştürüyor.

19 Mayıs ilçesinde yaşayan Değirmenci, sonbahar aylarında Kızılırmak Deltası başta olmak üzere ormanlara giderek, ağaçlardan dökülen yaprakları toplayıp evine getiriyor.

Evinin iki odasını atölye haline getiren Değirmenci, burada, yaprakların üzerine hayvan ve çeşitli figürleri resmediyor.

Bugüne kadar pek çok sergi açan Değirmenci, yaptığı eserleri İstanbul ve Ankara'da da sergilemeyi planlıyor.

- "Doğa başlı başına bir tablo gibi"

Yaklaşık 20 yıldır tekstil ve doğadaki materyaller üzerine tasarım çalışmaları gerçekleştiren Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın her mevsim farklı güzellikler yansıttığına işaret etti.

Doğadaki yaşamı son bulan materyalleri bir araya getirerek insanlara tekrar hatırlatmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptığını anlatan Değirmenci, doğayı çok sevdiğini, geri dönüşüme büyük önem verdiğini söyledi.

Doğada ömrünü tamamlamış kuruyan ağaç yapraklarını toplayarak boyadığını belirten Değirmenci, "Yaprakları renklendiriyor ve resimler yaparak tablo haline getiriyorum. Doğa başlı başına bir tablo gibi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nın her alanı, ayrı bir doğal güzellik. Yaptığım eserlere özellikle Kızılırmak Deltası'nın doğal güzelliklerini, kuş türlerini yansıtıyorum." dedi.