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Kurumuş yaprakları sanat eserine dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Samsun'da doğa sanatçısı Bahar Değirmenci'nin ormanlardan toplayıp üzerlerine hayvan ve çeşitli figürler resmettiği yapraklar, birer sanat eserine dönüşüyor - Değirmenci: - "Kimsenin farkında olmadığı, gelip geçenlerin üzerine bastığı, rüzgarın savurduğu ağaç yaprakları çok farklı bir sanat eserine dönüşüyor. Tablolarımın amacı, doğanın güzelliğini insanlara tekrar hatırlatmak"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da Bahar Değirmenci, doğadan topladığı yaprakları, üzerlerine çeşitli figürler yaparak sanat eserine dönüştürüyor.

19 Mayıs ilçesinde yaşayan Değirmenci, sonbahar aylarında Kızılırmak Deltası başta olmak üzere ormanlara giderek, ağaçlardan dökülen yaprakları toplayıp evine getiriyor.

Evinin iki odasını atölye haline getiren Değirmenci, burada, yaprakların üzerine hayvan ve çeşitli figürleri resmediyor.

Bugüne kadar pek çok sergi açan Değirmenci, yaptığı eserleri İstanbul ve Ankara'da da sergilemeyi planlıyor.

- "Doğa başlı başına bir tablo gibi"

Yaklaşık 20 yıldır tekstil ve doğadaki materyaller üzerine tasarım çalışmaları gerçekleştiren Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın her mevsim farklı güzellikler yansıttığına işaret etti.

Doğadaki yaşamı son bulan materyalleri bir araya getirerek insanlara tekrar hatırlatmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptığını anlatan Değirmenci, doğayı çok sevdiğini, geri dönüşüme büyük önem verdiğini söyledi.

Doğada ömrünü tamamlamış kuruyan ağaç yapraklarını toplayarak boyadığını belirten Değirmenci, "Yaprakları renklendiriyor ve resimler yaparak tablo haline getiriyorum. Doğa başlı başına bir tablo gibi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nın her alanı, ayrı bir doğal güzellik. Yaptığım eserlere özellikle Kızılırmak Deltası'nın doğal güzelliklerini, kuş türlerini yansıtıyorum." dedi.

Yaprakların üzerine akrilik boya ile resimler yaptığını dile getiren Değirmenci, tamamen hayal gücüne dayalı olarak yaprakları sanat eserine dönüştürmesinin insanların beğenisini kazandığını kaydetti.

Evindeki bir odada, doğadan topladığı materyalleri biriktirip sınıflandırdığını anlatan Değirmenci, diğer odada ise çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Değirmenci, "Kimsenin farkında olmadığı, gelip geçenlerin üzerine bastığı, rüzgarın savurduğu ağaç yaprakları çok farklı bir sanat eserine dönüşüyor. Tablolarımın amacı, doğanın güzelliğini insanlara tekrar hatırlatmak. Eserlerimle Kızılırmak Deltası'nın tanıtımına da katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kızılırmak deltası Samsun UNESCO Dünya Mirası

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