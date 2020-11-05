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Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:32 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak ateşli silaha dönüştürüp sattığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ocaklı Mahallesi’nde bulunan bir ikamette kurusıkı tabancaların namlusunun açılarak ateşli silaha dönüştürülüp satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Asayiş ekipleri, E.C.

Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şahıs yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak ateşli silaha dönüştürüp sattığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ocaklı Mahallesi’nde bulunan bir ikamette kurusıkı tabancaların namlusunun açılarak ateşli silaha dönüştürülüp satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Asayiş ekipleri, E.C. isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 5 adet çeşitli marka ve ibareli boş şarjör, 2 adet sürgü takımı olmayan kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet markası belirsiz tabanca sürgüsü, 1 adet muşta, 1 adet dijital kumpas, 1 adet çeşitli ölçülerde alet ve tornavida seti, 3 adet matkap ucu ele geçirdi.
Şüpheli E.C. gözaltına alındı.

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