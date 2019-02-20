HABER

Kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürenlere operasyon: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularına yiv ve set açılarak gerçek tabancaya dönüştürüldüğü ihbarını alan polis ekiplerinin 3 aylık takibin ardından yaptığı operasyonla 17 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Beyşehir ilçesinde kurusıkıdan çevirme tabancalar ve ruhsatsız av tüfeklerinin internet üzerinden ve telefonla satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularına yiv ve set açılarak gerçek tabancaya dönüştürüldüğü ihbarını alan polis ekiplerinin 3 aylık takibin ardından yaptığı operasyonla 17 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Beyşehir ilçesinde kurusıkıdan çevirme tabancalar ve ruhsatsız av tüfeklerinin internet üzerinden ve telefonla satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışmalarda, Türkiye geneline kargo aracılığıyla sevkıyat yapıldığı tespit edildi. Şahısların kimliklerini belirlemek için yaklaşık 3 aylık fiziki takibin ardından 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 17 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 37 adet tabanca, 30 tane fişek, 81 icra yayı ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Onlar Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz Onlar Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.