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Kurusıkı tabancaların namlusunu açıp ticaretini yapan şahsa jandarma darbesi

22.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Kurusıkı tabancaların namlusunu açıp ticaretini yapan şahsa jandarma darbesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak ticaretini yapan şahsa jandarma operasyon düzenledi.Edinilen bilgiye göre İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden Y.İ’nin kurusıkı tabancaların namlusunda oynama yaparak değiştirip el yapımı tabanca imal ederek sattığı ve uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak ticaretini yapan şahsa jandarma operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden Y.İ’nin kurusıkı tabancaların namlusunda oynama yaparak değiştirip el yapımı tabanca imal ederek sattığı ve uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İnegöl JASAT ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 1 çanta içerisinde muhtelif tabanca parçaları, 1 adet matkap, 1 adet mengene, 1 adet kesme malzemesi ile çok sayıda küçük el aletleri ele geçirildi. Olayın şüphelisi Y.İ, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Kurusıkı tabancaların namlusunu açıp ticaretini yapan şahsa jandarma darbesi

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