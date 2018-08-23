Kurusıkı tabancayla 10 yaşındaki arkadaşını yaraladı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre 12 yaşındaki Y.S., babasına ait kurusıkı tabancayla 10 yaşındaki A.Y. adlı arkadaşını yaraladı.
Olay akşam saatlerinde, Hasaneyn Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S ve A.Y. isimli çocuklar aralarında oyun oynarken iddiaya göre Y.S., babasına ait kurusıkı tabanca ile A.Y'ye ateş etti. A.Y. kalçasından yaralanırken arkadaşı Y.S. ise korkarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan A.Y. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ardından da hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Arkadaşını yaralayan çocuğun ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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