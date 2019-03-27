HABER

Kurusıkı tabancayla gasp şüphelileri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

ADANA'da, hırsızlık için girdikleri evdeki Suriyeliyi kurusıkı silahla tehdit edip, 2 cep telefonunu alan İbrahim H.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, hırsızlık için girdikleri evdeki Suriyeliyi kurusıkı silahla tehdit edip, 2 cep telefonunu alan İbrahim H. (20) ve İbrahim A. (19) tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Fayyat Ümeyir (20), kardeşi Halid Ümeyir (19) ve kuzeni Hezza Kadro'nun (19) birlikte yaşadığı eve hırsızlık için 2 kişi girdi. Gelen sesler üzerine uyanan Kadro'nun başına şüphelilerden biri silah dayayarak sessiz olması için tehdit etti. Evdeki 2 cep telefonunu alıp kaçan şüpheliler, koşarkan havaya ateş açtı. İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak araştırma başlattı. Polis yolda telaşlı şekilde yürüyen Suriye uyruklu İbrahim H.'den şüphelendi. Sorguya alınan İbrahim H., olayı kendisi gibi Suriyeli olan İbrahim A. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüphelinin üzerinde 1 kurusıkı tabanca ile çalınan 2 cep telefonu bulundu. Polis, daha sonra İbrahim A.'yı da yakaladı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 5 kişiye gözaltıZengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 5 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.