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Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kiraz ilçesinde, evdeki kurusıkı tabancayla oynayan 5 yaşındaki Yağmur Subay başından yaralandı.

Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kiraz ilçesinde, evdeki kurusıkı tabancayla oynayan 5 yaşındaki Yağmur Subay başından yaralandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, kırsal Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, kurusıkı tabancayla oynayan Yağmur Subay, silahın yakın mesafeden ateş almasıyla başından yaralandı. Silah seslerini duyan ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yağmur, daha sonra ambulansla, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yağmur Subay'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandı

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