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Kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN ve Esenler'de kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak gerçek tabancaya çeviren 1 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN ve Esenler'de kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak gerçek tabancaya çeviren 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kurusıkıdan çevirme 6 tabanca, torna makinesi ile tabanca parçaları ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan bir kişiyi tespit ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri dün şüphelinin Güngören ve Esenler'de bulunan iki adresine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında Abuzer Burak A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak gerçek silaha çevirdiği belirlendi. 2 evde yapılan aramalarda 6 kurusıkıdan çevirme tabanca, sanayi tipi matkap makinesi, 6 sürgü, üzerinde yiv ve set bulunan 8 namlu, 39 mermi, 1 şarjör ve 5 horoz tertibatı ele geçirildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde getirelen şüpheli Abuzer Burak A. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Organize ekiplerinin şüphelinin evleri ve adresinde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

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