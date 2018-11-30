HABER

Kurusıkıları tabancaya dönüştürüp, 'kokoreç' şifresiyle satmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, kurusıkıları kendi kurdukları tezgahlarda tabancaya dönüştürüp, internet ve telefon görüşmesi üzerinden sipariş aldıkları kişilere satan 24 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, kurusıkıları kendi kurdukları tezgahlarda tabancaya dönüştürüp, internet ve telefon görüşmesi üzerinden sipariş aldıkları kişilere satan 24 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden kokoreççilik yapan A.Y.'ye gelen müşterilerin, telefonda önceden "Kokoreç almaya geliyoruz. Bize 3 yarım kokoreç çek" diye şifreli konuşup, tabanca istediği öne sürüldü. Şüphelilerden 18'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyşehir ilçesinde kurusıkıları kendi kurdukları tezgahlarda tabancaya dönüştürüp, satan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki 2 aylık çalışma sonrası ekipler, dün sabah operasyon için harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 24 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 160 tabanca, 61 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin kurusıkıları toptan aldıkları ve saatte yaklaşık 50 kurusıkıyı tabancaya dönüştürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin, internet ve telefon görüşmesi üzerinden aldıkları siparişleri, elden veya kargoyla teslim ettikleri belirtildi. Şebekenin, tabancaların tanesini 2- 3 bin liradan sattığı öğrenildi.

ŞİFRE; KOKOREÇ

Şüphelilerden kokoreççilik yapan A.Y.'nin, müşterilerle mesleği üzerinden irtibata geçtiği öğrenildi. A.Y.'den tabanca almaya gelen müşterilerin, telefonda önceden "Kokoreç almaya geliyoruz. Bize 3 yarım kokoreç çek" diye şifreli konuşup, tabanca istediği belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından 24 kişi, 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 18'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı da serbest kaldı.

PARTNERHollywood yıldızlarının düğünlerini gölgede bıraktılarHollywood yıldızlarının düğünlerini gölgede bıraktılar
Hastanede personelin düşürdüğü asit şişesi kırıldı, panik yaşandıHastanede personelin düşürdüğü asit şişesi kırıldı, panik yaşandı
Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildiKocaeli'de FETÖ şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde genç kızın feci sonu! Yıkıldılar

Genç kızın feci sonu! Yıkıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç son! Böyle ölüm ne görüldü ne duyuldu

Korkunç son! Böyle ölüm ne görüldü ne duyuldu

Antalya'da ilginç görüntü! Denizdeki fok ilgi odağı oldu

Gören telefona sarıldı!

İğrenç olay! Öz kızına kabusu yaşattı

İğrenç olay! Öz kızına kabusu yaşattı

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Böylesi görülmedi! Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...

Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.