Kurusıkıları tabancaya dönüştürüp, 'kokoreç' şifresiyle satmışlar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, kurusıkıları kendi kurdukları tezgahlarda tabancaya dönüştürüp, internet ve telefon görüşmesi üzerinden sipariş aldıkları kişilere satan 24 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden kokoreççilik yapan A.Y.'ye gelen müşterilerin, telefonda önceden "Kokoreç almaya geliyoruz. Bize 3 yarım kokoreç çek" diye şifreli konuşup, tabanca istediği öne sürüldü. Şüphelilerden 18'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyşehir ilçesinde kurusıkıları kendi kurdukları tezgahlarda tabancaya dönüştürüp, satan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki 2 aylık çalışma sonrası ekipler, dün sabah operasyon için harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 24 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 160 tabanca, 61 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin kurusıkıları toptan aldıkları ve saatte yaklaşık 50 kurusıkıyı tabancaya dönüştürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin, internet ve telefon görüşmesi üzerinden aldıkları siparişleri, elden veya kargoyla teslim ettikleri belirtildi. Şebekenin, tabancaların tanesini 2- 3 bin liradan sattığı öğrenildi.