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Kurusu yaşının 10 katı fiyatında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

Sivas’ın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan madımak bitkisinin kurusu yaşından 10 kat daha pahalı.Yaz aylarında Sivas ve çevresinde doğada kendiliğinden yetişen, büyük bir sabırla elle tek tek toplanan madımak bitkisi, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da rağbet görüyor.

Sivas’ın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan madımak bitkisinin kurusu yaşından 10 kat daha pahalı.
Yaz aylarında Sivas ve çevresinde doğada kendiliğinden yetişen, büyük bir sabırla elle tek tek toplanan madımak bitkisi, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da rağbet görüyor. Genellikle köylerde kadınlarının el birliğiyle tek tek topladığı madımak yaz aylarında 8 lira ile 12 lira arasında satılırken bu fiyat kış aylarında 10 kat artış göstererek 80 lira ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Mayıs ayında hasadı gerçekleştirilen madımak bitkisi yaz aylarında öğütülüp kurutularak yılın 12 ayı çeşitli yemekler yapılarak tüketiliyor. Madımak bitkisinin, antioksidan özelliği ile kansere ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığı söyleniyor.

Kurutulunca fiyatı artıyor
Sivas’ta aktarlık yapan Emin Şarkışla, madımağın kurusunun kış ayında 80 ila 100 lira arasında satıldığını belirterek, “Madımak Anadolu bölgesinde yetişen bir bitki türüdür. Kayseri, Ankara, Tokat, özellikle Sivas ana vatanıdır. Madımak yaz aylarında çıkan bir bitki türüdür. Sivas’ta Anadolu bölgesinde madımağın güzel bir yemeği olur. Madımağın şu anda kuru, yaş ve konserve türünde satılanı var. Yaş olanı genelde yazın satılıyor. Bu mevsimlerde de kurusu satılır. İsteğe ve talebe göre de madımağın fiyatı belirlenir. Yazın özellikle yaş madımak 8 ile 12 lira arasında satılır. Kışın ise madımak, 1 kilo madımağı kurutunca 100-120 gram kaldığı için bunun fiyatı 80 ile 100 lira arası değişiyor. Kuru madımağı genelde şehir dışındaki vatandaşlarımız alıyor” dedi.

“Kışın madımağa talep artıyor”
Şarkışla, kışın madımağa talebin arttığını söyleyerek, “Madımağın da tıbbi olarak idrar artırıcı ve şekeri dengeleyici özelliği vardır. Sivas halkı bunu bilir. Madımak yapımı da dersek çorba gibi biz Sivas ağzıyla sokariş deriz. İçerisine soğan, pastırma, sucuk, isteğe bağlı veya kıyma kemikli et koyarlar. Belirli bir miktar bulgur veya pirinç atılır çorba şeklinde haşlanarak madımak yemeği yapılır. Özellikle kışın madımağa talep artıyor. Madımağın kurutuluş aşaması şöyle; madımak ilk önce toplanır. Köylerde bulunan havuzlarda yıkanır. Yıkandıktan sonra köy sakinleri hep birlikte madımağı sap kısmından ayıklarlar. Ayıklandıktan sonra bunu gölgede çatı altında veya bir ağaç altında temiz bir ortamda kurutulur. Daha sonra bizim gibi tezgahlara gelir satılır” diye konuştu.

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