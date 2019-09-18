HABER

Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten çiftçilerin hasat dönemi sürüyor.

Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten çiftçilerin hasat dönemi sürüyor. Bu yıl yaş üzüm fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kuru üzüme yönelen üreticiler mahalledeki çocuk parkları ile futbol sahasını kuru üzüm sergisine çevirdi.
Yenicekent Mahallesi'nde örtü altı üretim yapmayan çiftçiler bu yıl dolu, yağmur ve güneş yanıkları nedeniyle beklediği verimi alamadı. Olumsuz hava koşulları yüzünden üzümdeki kalite düşünce, ürüne verilen fiyat da düştü. Örtü altı üretim yapan çiftçiler üzümlerini kilogram fiyatı 2.5 ile 3 lira arasında satabilirken, örtü altı üretim yapmayan çiftçiler verimi düşük ürünleri için verilen fiyatı, giderlerini karşılamadığı için kabul etmedi. Çiftçiler bu nedenle, taban fiyatı kilogramı 10 lira kuru üzüme yöneldi. Mahalledeki başta futbol sahası olmak üzere çocuk parkları ve boş bulunan yerler kuru üzüm sergisine çevrildi. Mahalledeki futbol sahasının neredeyse her yerine serilen üzümler kurumaya bırakıldı.
'MASRAFLAR ÇIKMADI'
Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, üreticilerin bekledikleri fiyatı alamayınca kuru üzüme yöneldiğini ifade ederek, "Mahallede stat, çocuk parkları ve boş alanlar, kuru üzüm sergisine döndü. Çocuklarımızın futbol oynadığı sahaya da mecburen üzüm serdik. Üzümlerin kurumasından sonra kaldıracağız. Çocuklarımız tekrar burada futbol oynayabilecek. Çocuk parklarında da üzüm sergisi var. Örtü altı üretilen üzümler, kilosu 2.5 ile 3 liradan satılıyor. Kuru üzümün taban fiyatı 10 liradan ama hepsi çiftçinin eline geçmiyor. Giderleri çok fazla" dedi.
Üzüm üreticisi Hakan Yeşil ise, "Bu yıl yaş üzümden istediğimizi alamadık. İç pazar ve ihracat için de talep az oldu. Biz de kuru üzüme yöneldik. Yaş üzüm beklentilerimizi karşılamadı. Verilen fiyatlar özellikle ilaç, gübre, mazot masraflarımızı karşılamadı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildiKurutmalık üzümler futbol sahasına serildiKurutmalık üzümler futbol sahasına serildiKurutmalık üzümler futbol sahasına serildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
İstanbul Valiliği ormanlarda tespit edilen 315 kaçak yapının yıkılacağını duyurduİstanbul Valiliği ormanlarda tespit edilen 315 kaçak yapının yıkılacağını duyurdu
İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam ettiİğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

Ay, Boğa burcunda ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.