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Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört bir yanına satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat işçiliği yaparken 36 yıl sonra 2016'da Batman'a dönen Tahir Fidan ile ailesi "dolmalık kurutma" işine başladı - Yaklaşık 150 çalışanlarıyla yılda 600 ton dolmalık biber ve patlıcan kurutan aile, bunları siparişlere göre yurdun dört bir yanına ulaştırıyor

SELMAN TÜR - Aydın'ın Nazilli ilçesinden 36 yıl sonra Batman'a dönen Tahir Fidan, ailesiyle ve çalışanlarıyla yılda yaklaşık 600 ton dolmalık biber ve patlıcan kurutarak yurdun dört bir yanına satıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinden 1980'de ailesiyle Aydın'ın Nazilli ilçesine göç eden Tahir Fidan, 2016'da geri geldiği Batman'da kuru dolmalık biber ve patlıcan işi yapmaya başladı.

Fidan, Batman Çayı yakınlarında 5 çocuğuyla 30 dönüme ektiği dolmalık biber ve patlıcanların yanı sıra Mersin ve Antalya'dan bu ürünleri satın alıyor.

Fidan'ın anlaştığı evlere dağıtılan biber ve patlıcanların ev halkı tarafından içleri oyuluyor, 50'şerli olarak iplere geçiriliyor, ardından 10 dönümlük alanda kurulmuş olan askılara asılarak kurutulması sağlanıyor.

İnternet üzerinden ürünlerini satışa sunan Fidan ailesi, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Kastamonu, Çorlu, Kayseri'nin de bulunduğu çok sayıda ilden toptan veya perakende olarak aldıkları siparişleri kargoyla gönderiyor.

- İnşaat işçiliğinden kurutmalık işine

Tahir Fidan, Nazilli'de inşaatta çalıştığı sırada kurutma işi yapan arkadaşlarından esinlendiğini ve 2000 yılından sonra kurutma işine başladığını söyledi.

Batman'a 36 yıl sonra döndüğünü ve 3 yıldır kurutmalık işini Batman'da sürdürdüğünü anlatan Fidan, kentte yeterli ürün bulamadıklarını, ektikleri 30 dönüm alandan elde ettikleri ürünün yanı sıra Mersin ve Antalya'dan da ürün aldıklarını belirtti.

Biber ve patlıcanları anlaştığı evlere dağıttığını ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

"Şu an 15 eve dağıtıyoruz, yaklaşık 150 çalışanımız var. Biber dizgisi 60, patlıcan dizgisi için 80 kuruş veriyoruz. Yıllık yaklaşık 600 ton yaş patlıcan ve biber kurutuyoruz. Türkiye'nin her noktasından telefonla, internetle bizimle irtibata geçiyorlar, kargoyla gönderiyoruz. Bu sayede hem biz hem de birçok aile geçimini sağlıyor."

Fidan'ın oğlu Sinan Fidan da babalarının öncülüğünde kurutma işini yaptıklarını dile getirerek, "Daha önce Aydın'da yapıyorduk şimdi de memleketimizde. Kardeşlerimle bu işi daha ileri taşımak istiyoruz." diye konuştu.

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Ankara Aydın Batman dolmalık biber istanbul kurutmalık

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