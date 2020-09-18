Kurutulunca fiyatı 10 kat artıyor! 220 liradan...

Yeni sezonda pazar tezgâhlarında satılan bamyanın kilo fiyatı, küçükken özel işlemlerle kurutulduktan sonra 10 katına kadar çıkıyor. Çiçek bamyanın toplama ve kurutulma işleminin çok zahmetli olması, fiyatının bu denli yüksek olmasındaki bir numaralı etken oluyor. Yüksek işçilik masrafı ile birlikte görülen işlem sonrasında daha da değer kazanan kuru bamyalar, Eskişehirliler tarafından da çok ilgi görüyor. Birçok vatandaşın vazgeçilmezi olan, yemek ve çorbalarda kullanılan kuru bamyanın fiyatı yüksek olmasına rağmen talep eksik olmuyor. Geçen seneden kalan mahsullerini elden çıkartmak için ucuza satılırsa da yeni ürünler vatandaşların cebi yakıyor. Yaz aylarında düğünlerinin de arttığı sebebiyle bazı satıcılar, kuru bamyalar üzerine düğün kampanyası bile başlattılar.

10 KİLO YAŞ BAMYADAN ANCAK BİR KİLO KURU BAMYA ELDE EDİLİYOR

Eskişehir’de uzun yıllardır aktariye ürünlerini satan Koray Özkılıç, kuru bamyaya olan vatandaşların ilgisi ve satışlar hakkında konuştu.

Özkılıç, “Pazarda gördüğümüz bamyalar normal yemeklik bamyadır. Olgunlaşmış, büyümüş bamyalar yani. Bizim sattığımız kuru bamyalar ise küçük küçük misket büyüklüğündeyken koparmış ve üzerine birçok işlem yapılmış bamyalar. Normal bamyalar pazar tezgâhlarında şuan kilosu 20 liraya satılıyor. Ama bizim kuru bamyalar bu sene yeni gelenlerin kilosu 220 lira. Geçen seneden kalanlar ise 170-180 liraya satılıyor. Bazı arkadaşlar geçen seneden kalanlarını elden çıkartmak için ise kampanya yaparak daha ucuza satabiliyor. Buna göre kuru bamyaların fiyatı diğer yaş bamyalardan kat kat yüksek oluyor. Kuru bamyaların fiyatı yüksek olmasının da belli sebepleri var. Kuru bamyalar çok emek ister. Kurutuncaya kadar üzerinde onlarca işlem yapılması gerekiyor. Kuru bamya yapmak için toplanan bamyalar; sabah 4-5’te kalıp toplanması gerekiyor. Güneş görmeden toplanma işlemi tamamlanması zorundalar. Çünkü bamya güneş görünce direkt büyük ve kurutmak için kullanılmaz. Bu nedenle kuru bamyanın işçilik masrafı çok yüksek oluyor. Daha sonra toplanan bamyaları tek tek ipe diziliyor. Sonra asılıyor ve günlerdir gölgede kurutuyor. 10 kilo yaş bamyasından ancak 1 kilo kuru bamya çıkabiliyor. Bu nedenle kuru bamyanın fiyatları çok pahalı oluyor. Bir kere kurutmuş bamyalar yaklaşık 2 sene kadar kullanılabilir” diye konuştu.