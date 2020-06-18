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Kuruyan Burdur Gölü'nün feryadı: Ölüyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Başlattığı bir proje için Burdur Gölü'nün feryadını 'ölüyorum' yazısıyla duyuran 38 yaşındaki Ali İbrahim Öcal, gölde yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Gölün kuruyan alanına yazı yazan Öcal, "Gölün dilinden kendi ölümünün çığlığını bu şekilde yazdım. Umarım bu feryadı duyurmak adına, farkındalık için bir desteğim olur" dedi.

Düzce Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam eden Ali İbrahim Öcal, hazırlık aşamasında olduğu bir projenin ilk çalışmasını memleketi olan Burdur'da son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde yaptı. Side-specific enstalasyon (mekana özgü yerleştirme) ve bir performans çıktısı olarak nitelendirilebilecek sanat eserini, Burdur Gölü kumsalında yapan Ali İbrahim Öcal, gölün kuruyan alanında sahile elleriyle 'ölüyorum' mesajı yazdı.

'GÖLÜN FERYADINI DUYURMAK İSTEDİM'

Ali İbrahim Öcal, "İstanbul'da tasarladığım bir projenin araştırma ve geliştirme aşamasını memleketim olan yerde, memleketimin toprağında yapmanın bana anlamlı geleceğini düşündüm. Bu proje, günümüzde doğa ve manzarayla bireyin ilişkisini merkeze alan bir proje. Projenin teknik olarak araştırmasını Burdur'da yapmayı planladım, bunun da bir işlevinin olmasını düşündüm. Aklımdan geçen şuydu, çocukluğumuzda yüzdüğümüz, bir şekilde manzarasını izlediğimiz gölün son 30 senedir çok büyük feryadı var. Bu feryadı biraz daha duyurabilmek için bu projenin anlamlı olacağını düşündüm. Gölün dilinden kendi ölümünün çığlığını bir yazıyla aktararak bu şekilde yazdım. Umarım bu feryadı duyurmak adına, farkındalık için bir desteğim olur" diye konuştu. (DHA)

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