Kuruyan kirazların yerine yetiştirdikleri lavantalar yüzlerini güldürdü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kuruyan kiraz ağaçlarının yerine Isparta'dan getirdikleri lavantaları dikerek yüzü gülen Mehmet (65) ile Güler Sönmez (59) çiftinin yeni hedefi ise üretim alanı ve pazar payını artırmak.

Emekli saman tüccarı Mehmet Sönmez'in Turgutlu'nun kırsal Güney Mahallesi, Kıran mevkiindeki 1 dönümlük bahçedeki 75 kiraz ağacı, 2 yıl önce kurudu. Mehmet Sönmez ve eşi Güler Sönmez, 670 rakımlı, susuz, taşlı, kırmızı topraklı arazilerinde farklı ürün olarak ne yetiştirebilecekleri araştırırken, lavantanın uygun olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Sönmez çifti, lavanta yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Isparta'nın Keçiborlu ilçesine gidip, buradaki üreticilerle görüşerek bilgi aldı. Sönmez çifti, ardından da kuruyan kiraz ağaçlarını kestirip, yerine Isparta'daki üreticilerden temin ettikleri 130 lavanta fidesini dikti. Sönmez çifti, fazla suya ihtiyaç duymayan lavanta fidelerini taşıma su ile tutana kadar suladı.

Kiraz ağaçları kuruduğunda çok üzüldüklerini belirten Güler Sönmez, "Ancak, yerine diktiğimiz lavantalar yüzümüzü güldürmeye başladı. Lavantalar dikmemizden kısa bir süre sonra ürün verdi. Ancak, çiçekler zayıf ve cansızdı. Az bir mahsül elde edebildik. Bu yıl biraz daha iyi oldu. Lavanta, kekikgiller familyasından ve ömrü 40- 50 yıl. Bu da bizim için yeterli. Su istemiyor, sadece sürülmesi yeteli oluyor. Lavantann ilaç ve kozmetik sanayinde kullanıldığını biliyoruz. İleriye dönük gıda sanayinde, dondurma yapımında, muhallebi yapımında, kurabiye yapımında ve şerbet yapımında da yoğun olarak kullanılmaya başlanacağını öğrendik. Biz de denedik, muhallebisini yaptık, çok güzel oldu" dedi.

Uzun yıllar saman ticareti ile uğraştığını belirten Mehmet Sönmez, "Çiftçi çocuğuyum. Geçmişte saman işi ile uğraştığım için ömrüm tarla ve çiftliklerde geçti. Doğaya aşığız. Bu nedenle de 12 yıl önce Güney Mahallesi'nde 1 dönümlük bir arazi aldık. Eşimle burada kiraz yetiştirmek istedik. Ancak, başarılı olamadık. Eşim amatör olarak ille de 'Lavanta yetiştirelim' dedi. Ona sürpriz yapıp, Keçiborlu'daki üreticilerle görüşmeye götürdüm. Buradaki üreticilerle iyi diyaloglar kurduk. Birbirimize telefonlarımızı alıp, verdik. Sonrasında da getirdiğimiz ilk çelikleri dikip, eşimin hayalini kurduğu lavanta bahçesini oluşturduk. 2 yılda da beklediğimiz başarıyı elde ettik. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen görevliler bizi takdir etti. İleride şu an 1 dönümlük alandaki lavanta üretemini daha da arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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