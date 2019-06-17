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Kuruyan, Kuyucuk Kuş Cenneti’nde Kuş Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay ilçesindeki Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan kuruyan Kuyucuk Gölü'nde, 7'nci Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali düzenlendi.

Kuruyan, Kuyucuk Kuş Cenneti’nde Kuş Festivali

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS'ın Arpaçay ilçesindeki Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan kuruyan Kuyucuk Gölü'nde, 7'nci Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali düzenlendi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1'inci, Türkiye'nin ise Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, 4 yıldır kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Kurumasına rağmen bu yıl yine Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali düzenlendi. Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Muhtar Hasan Ayaz, Köy Derneği Başkanı Medet Aydın, KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban'ın katıldığı festival, gölde başladı. Kurumuş gölü ziyaret edenler göl etrafında gezi yapıp gölün son durumunu görme imkânı buldular. Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve muhtarlık tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalde gölün kurumuş olması, göç eden kuşların az sayıda görülmesi ziyaretçileri de üzdü.
Kullanılamayan Kuş Gözlem Kulesi’nin tadilat nedeniyle kapatıldığı gölde, az sayıda kalan kuşları gözlemlemek için KuzeyDoğa Derneği tarafından teleskop ve dürbün hizmeti verildi. Festivalde ayrıca, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ve Başköy Atlı Spor Kulübü cirit gösterisi ve mahalli sanatçıların konseri de yapıldı. Festivale katılanlar davul zurna eşliğinde halay çekti.
Kaymakam Abdil Koç, gölün 4 yıldır kuruma tehlikesinin önüne geçilmesi için Vali Türker Öksüz’ün talimatıyla çalışmaların başlatıldığını belirtti. İlgili tüm kurumlarla gölü kurtarmak için büyük bir gayret içinde olduklarını da ifade eden Kaymakam Abdil Koç, amaçlarının gölü tanıtmak ve her geçen gün ziyaretçi sayısını artırmak olduğunu söyledi.
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da gölün göçmen kuşlar için benzin istasyonu gibi bir dinlenme yeri olduğunu, gölün kurumasıyla bu kuşların dinlenme mevsimlerinde gölde su olmayınca hayatlarını kaybetme riski yaşadıklarını anlattı.
Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Medet Aydın ise "Köye adını veren Kuyucuk Kuş Cenneti’nin kurtarılması için dernek olarak tüm desteği vereceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kuruyan, Kuyucuk Kuş Cenneti’nde Kuş FestivaliKuruyan, Kuyucuk Kuş Cenneti’nde Kuş FestivaliKuruyan, Kuyucuk Kuş Cenneti’nde Kuş FestivaliKuruyan, Kuyucuk Kuş Cenneti’nde Kuş Festivali

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