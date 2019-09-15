Kuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri sürüyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Oruçlu köyünde üreticinin tarım arazilerini suladığı Oruçlu Gölet'inde suların çekilmesiyle birlikte yaşanan balık ölümleri sürüyor. Köy Muhtarı Şevket Filiz, Mevsim kurak geçti, barajlardan da su salınmadığı için göletlimizde binlerce balık öldü ve ölmeye devam ediyor dedi.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanlarının su ihtiyacını karşıladıkları gölette, su yetersizliği nedeniyle 2 gündür balık ölümleri yaşanıyor. Tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Kuruyan gölette yaşayan binlerce balık telef olurken çok sayıda diğer balıklarda az kalan suda yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler, bir an önce göleti besleyen barajlardan suyun salınmasını bekliyor.

'SU GELİRSE BALIKLAR YAŞAYACAK'

Oruçlu Muhtarı Şevket Filiz, Bu yıl mevsim kurak geçti. Göletimizi besleyen Şeytan Deresi Barajı'nda su salınmadığı için göletimiz kurudu. Salınan suda yetersiz kaldı. Çiftçilerimizde mahsullerini sulamak zorunda kalıyor. Barajlardan su salınmasını bekliyoruz. Su gelirse balıklarımız yaşayacak dedi.

Oruçlu Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Lütfü Gök, Suların azalması ile balık ölümleri 2 gündür devam ediyor. Barajlardan su bırakılmadığı için gölette balıklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. Bu sorun kurumlar arası anlaşmazlıktan oluyor. Biz suyun salınması için yetkili makamlara başvurduğumuzda bizi sürekli oyalıyorlar. Bu göletimizde su salınmadığı için son 3 yıldır kurumasıyla balıklarımız ölüyor. Barajlardan suyun düzenli salınmasını istiyoruz. Balıkların ölümüne üzülüyoruz dedi.

Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 mahsullerini göletten sulayan sulayan köylüler, artık barajdan yeterli miktarda bu bırakılmasını istiyor.

