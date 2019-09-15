HABER

Kuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Oruçlu köyünde üreticinin tarım arazilerini suladığı Oruçlu Gölet'inde  suların çekilmesiyle birlikte yaşanan balık ölümleri sürüyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Oruçlu köyünde üreticinin tarım arazilerini suladığı Oruçlu Gölet'inde suların çekilmesiyle birlikte yaşanan balık ölümleri sürüyor. Köy Muhtarı Şevket Filiz, Mevsim kurak geçti, barajlardan da su salınmadığı için göletlimizde binlerce balık öldü ve ölmeye devam ediyor dedi.
Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanlarının su ihtiyacını karşıladıkları gölette, su yetersizliği nedeniyle 2 gündür balık ölümleri yaşanıyor. Tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Kuruyan gölette yaşayan binlerce balık telef olurken çok sayıda diğer balıklarda az kalan suda yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler, bir an önce göleti besleyen barajlardan suyun salınmasını bekliyor.
'SU GELİRSE BALIKLAR YAŞAYACAK'
Oruçlu Muhtarı Şevket Filiz, Bu yıl mevsim kurak geçti. Göletimizi besleyen Şeytan Deresi Barajı'nda su salınmadığı için göletimiz kurudu. Salınan suda yetersiz kaldı. Çiftçilerimizde mahsullerini sulamak zorunda kalıyor. Barajlardan su salınmasını bekliyoruz. Su gelirse balıklarımız yaşayacak dedi.
Oruçlu Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Lütfü Gök, Suların azalması ile balık ölümleri 2 gündür devam ediyor. Barajlardan su bırakılmadığı için gölette balıklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. Bu sorun kurumlar arası anlaşmazlıktan oluyor. Biz suyun salınması için yetkili makamlara başvurduğumuzda bizi sürekli oyalıyorlar. Bu göletimizde su salınmadığı için son 3 yıldır kurumasıyla balıklarımız ölüyor. Barajlardan suyun düzenli salınmasını istiyoruz. Balıkların ölümüne üzülüyoruz dedi.
Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 mahsullerini göletten sulayan sulayan köylüler, artık barajdan yeterli miktarda bu bırakılmasını istiyor.

PARTNERİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyorİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyor
Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştuKlasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu
Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendiDarülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul için korkutan açıklama!

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.