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Kuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki, bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti'nde 2 gündür balık ölümleri yaşanıyor.

Kuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanıyor

Ali Can ZERAY- Metin KARAKUŞ/BABESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki, bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti'nde 2 gündür balık ölümleri yaşanıyor. Köy Muhtarı Şevket Filiz, "Mevsim kurak geçti, barajlardan da su salınmadığı için göletlimizde binlerce balık öldü ve ölmeye devam ediyor" dedi.
Üreticilerin tarlalarını suladığı ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı gölet, bilinçsiz sulama ve kış mevsiminde yeterince yağış almayınca kurumaya başladı. Gölette bu nedenle 2 gündür balık ölümleri yaşanırken, diğer balıklar ise az miktardaki suda yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler, bir an önce göleti besleyen barajlardan su bırakılmasını bekliyor.
'SU GELİRSE BALIKLAR YAŞAYACAK'
Oruçlu Muhtarı Şevket Filiz, "Bu yıl mevsim kurak geçti. Göletimiz, Şeytan Deresi Barajı'ndan su salınmadığı için kurudu. Salınan su da yetersiz kaldı. Çiftçilerimiz de mahsullerini sulamak zorunda kalıyor. Barajlardan su salınmasını bekliyoruz. Su gelirse balıklarımız yaşayacak" dedi.
Oruçlu Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Lütfü Gök ise, "Suların azalması ile balık ölümleri 2 gündür devam ediyor. Barajlardan su bırakılmadığı için gölette balıklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. Bu sorun kurumlar arası anlaşmazlıktan oluyor. Su salınmadığı için son 3 yıldır göletteki balıklar ölüyor. Barajlardan suyun düzenli salınmasını istiyoruz. Balıkların ölümüne üzülüyoruz" şeklinde konuştu.
Mısır, ayçiçeği, yonca gibi mahsullerini göletten sulayan köylüler, artık barajdan yeterli miktarda bu bırakılmasını istiyor.

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Kuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanıyorKuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanıyorKuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanıyorKuruyan Oruçlu Göleti'nde balık ölümleri yaşanıyor

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