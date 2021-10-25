Kuruyemiş deyip geçme! Düzenli olarak ceviz tüketmenin mucizevi faydaları

Meyvelerin insan vücudundaki hangi organın şekline daha çok benziyorsa ona daha iyi geldiğine dair bir söylenti var, duymayan yoktur. Eminiz, siz de beyin şeklindeki cevizin kafayı çalıştırdığını duymuş olmalısınız! Bu elbette bir şehir efsanesi fakat şekillerinden bağımsız olarak meyve ve sebzeler, bazı bölgelere diğer organlara kıyasla daha farklı etki yapıyor. Cevizin de beyni çalıştırdığı aslında doğru ama tek mahareti bu değil. Vücudu pek çok açıdan olumlu etkileyen bu mucize yemişin bakalım, başka ne cevherleri var?
İçerdiği Omega 3 yağ asitleri, beynin en verimli seviyede çalışmasına yardımcı olduğundan uyanır uyanmaz ceviz atıştırmak zihni açar ve vücudu dinçleştirir. Bu sayede işe ya da okula gitmeden önce dikkatiniz yükselir.
Selenyum ve iyot deposu olan cevizin tok tutucu etkisi var. Bu sayede sabah kahvaltısından önce yediğiniz 3-5 tane ceviz sizi aşırı yemekten alıkoyar ve güne hafif bir başlangıç yapmanızı sağlar.
Düzenli tüketildiği müddetçe vücudun çeşitli bölgelerine yararlı olan ceviz, bağışıklık sistemini de düzenler. Bu yüzden her sabah ceviz yediğiniz sürece bağışıklık seviyeniz yükselir ve hastalıklara karşı korunabilirsiniz.
Uyumadan önce ceviz yemek kandaki melatonin düzeyini yükseltir. Bu sebeple uykuya dalma süreniz kısalır. Uyku süreciniz ise hem derinlikli hem de daha kaliteli geçer. Özellikle stres ve yorgunluk gibi sebeplerden dolayı dilediğinizce uyuyamıyorsanız, uyumadan önce ceviz yemek uyku sorunlarınızı çözer.
Okuyucu Yorumları 0 yorum