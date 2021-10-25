HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kuruyemiş deyip geçme! Düzenli olarak ceviz tüketmenin mucizevi faydaları

Kuruyemiş deyip geçme! Düzenli olarak ceviz tüketmenin mucizevi faydaları

25.10.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruyemiş kaselerinin vazgeçilmezi cevizi sadece çerez olarak mı tüketiyorsunuz? Cevabınız evet ise cevizin mucizevi faydalarından haberiniz olmadığını varsayıyoruz! Cevizi düzenli tükettiğiniz takdirde fizyolojik açıdan ne gibi olumlu etkileri olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Bakalım, cevizi günün hangi saatlerinde nasıl ve ne kadar yemek gerekiyormuş...

Kuruyemiş deyip geçme! Düzenli olarak ceviz tüketmenin mucizevi faydaları

Meyvelerin insan vücudundaki hangi organın şekline daha çok benziyorsa ona daha iyi geldiğine dair bir söylenti var, duymayan yoktur. Eminiz, siz de beyin şeklindeki cevizin kafayı çalıştırdığını duymuş olmalısınız! Bu elbette bir şehir efsanesi fakat şekillerinden bağımsız olarak meyve ve sebzeler, bazı bölgelere diğer organlara kıyasla daha farklı etki yapıyor. Cevizin de beyni çalıştırdığı aslında doğru ama tek mahareti bu değil. Vücudu pek çok açıdan olumlu etkileyen bu mucize yemişin bakalım, başka ne cevherleri var?

UYANDIKTAN HEMEN SONRA YİYİN

  • İçerdiği Omega 3 yağ asitleri, beynin en verimli seviyede çalışmasına yardımcı olduğundan uyanır uyanmaz ceviz atıştırmak zihni açar ve vücudu dinçleştirir. Bu sayede işe ya da okula gitmeden önce dikkatiniz yükselir.

  • Selenyum ve iyot deposu olan cevizin tok tutucu etkisi var. Bu sayede sabah kahvaltısından önce yediğiniz 3-5 tane ceviz sizi aşırı yemekten alıkoyar ve güne hafif bir başlangıç yapmanızı sağlar.

  • Düzenli tüketildiği müddetçe vücudun çeşitli bölgelerine yararlı olan ceviz, bağışıklık sistemini de düzenler. Bu yüzden her sabah ceviz yediğiniz sürece bağışıklık seviyeniz yükselir ve hastalıklara karşı korunabilirsiniz.

  • Rutine dönüştüğünde cildi sağlıklı hale getiren ceviz, parlak bir cilde sahip olmanın anahtarlarından biri. Antioksidan bakımından zengin olmasından dolayı vücuda giren zararlı yağları atmaya yardımcı olur. Böylece ayarında tüketildiği sürece akne, siyah nokta ve yağ bezesi gibi cilt sorunlarının oluşumunu da engeller.

YATMADAN ÖNCE CEVİZ YEMEYİ RUTİN HALİNE GETİRİN

  • Uyumadan önce ceviz yemek kandaki melatonin düzeyini yükseltir. Bu sebeple uykuya dalma süreniz kısalır. Uyku süreciniz ise hem derinlikli hem de daha kaliteli geçer. Özellikle stres ve yorgunluk gibi sebeplerden dolayı dilediğinizce uyuyamıyorsanız, uyumadan önce ceviz yemek uyku sorunlarınızı çözer.

  • İçerisinde demir, selenyum, kalsiyum, bakır ve çinko gibi zengin mineraller barındıran ceviz, metabolizmanızı daha sağlıklı bir hale getirir. Her gün uyumadan önce düzenli olarak tüketildiğinde büyüme, gelişme ve sindirim gibi metabolik eylemleri destekler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
PARTNER"Neden star olamadığını bu gece anladık!""Neden star olamadığını bu gece anladık!"
Doğumsal kalp hastalıkları nelerdir?Doğumsal kalp hastalıkları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

Kritik Kabine toplantısına saatler kaldı

Kritik Kabine toplantısına saatler kaldı

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Duygusal anlar

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Duygusal anlar

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.