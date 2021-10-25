Kuruyemiş deyip geçme! Düzenli olarak ceviz tüketmenin mucizevi faydaları

Meyvelerin insan vücudundaki hangi organın şekline daha çok benziyorsa ona daha iyi geldiğine dair bir söylenti var, duymayan yoktur. Eminiz, siz de beyin şeklindeki cevizin kafayı çalıştırdığını duymuş olmalısınız! Bu elbette bir şehir efsanesi fakat şekillerinden bağımsız olarak meyve ve sebzeler, bazı bölgelere diğer organlara kıyasla daha farklı etki yapıyor. Cevizin de beyni çalıştırdığı aslında doğru ama tek mahareti bu değil. Vücudu pek çok açıdan olumlu etkileyen bu mucize yemişin bakalım, başka ne cevherleri var?

UYANDIKTAN HEMEN SONRA YİYİN

İçerdiği Omega 3 yağ asitleri, beynin en verimli seviyede çalışmasına yardımcı olduğundan uyanır uyanmaz ceviz atıştırmak zihni açar ve vücudu dinçleştirir. Bu sayede işe ya da okula gitmeden önce dikkatiniz yükselir.

Selenyum ve iyot deposu olan cevizin tok tutucu etkisi var. Bu sayede sabah kahvaltısından önce yediğiniz 3-5 tane ceviz sizi aşırı yemekten alıkoyar ve güne hafif bir başlangıç yapmanızı sağlar.

Düzenli tüketildiği müddetçe vücudun çeşitli bölgelerine yararlı olan ceviz, bağışıklık sistemini de düzenler. Bu yüzden her sabah ceviz yediğiniz sürece bağışıklık seviyeniz yükselir ve hastalıklara karşı korunabilirsiniz.

Rutine dönüştüğünde cildi sağlıklı hale getiren ceviz, parlak bir cilde sahip olmanın anahtarlarından biri. Antioksidan bakımından zengin olmasından dolayı vücuda giren zararlı yağları atmaya yardımcı olur. Böylece ayarında tüketildiği sürece akne, siyah nokta ve yağ bezesi gibi cilt sorunlarının oluşumunu da engeller.

YATMADAN ÖNCE CEVİZ YEMEYİ RUTİN HALİNE GETİRİN