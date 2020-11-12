Kuruyemişçi çalışanı, engelli kadını böyle darbetti

Olay, 9 Kasım günü saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Doğuştan bir gözü olmayan A.K. adlı kadın, alışveriş için gittiği kuruyemişçide, çalışan kadınla bilinmeyen nedenle tartıştı.

İş yerinden çıkan A.K., evine doğru yöneldi. Kadının peşinden dışarı çıkan iş yeri çalışanı, A.K.'yi darbettikten sonra itti. Dengesini kaybeden A.K., kaldırıma düştü. Saldırgan ise iş yerine döndü. Kaldırımdaki A.K.'nin yardımına çevredekiler koştu.

Ayağa kalkan A.K. ardından hastaneye gitti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, A.K. saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

DHA

