HABER

Kurye kılığına girip eşini vuran sanığın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:33 | Son Güncelleme

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi ile kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanını yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'da kurye kılığıyla girdiği iş yerinde çalışan boşanma aşamasındaki eşi ve kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanını tabancayla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Zafer Tatlısert, müşteki Saliha Gizem T, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tatlısert'in avukatı Ozan Erdoğan, karşı tarafın iddialarında tutarsızlık bulunduğunu öne sürdü.

Erdoğan, kriminal rapor talep ettiklerini belirtti. Mahkeme heyeti, Erdoğan'ın talebini reddetti.

Savcının mütalaasını tekrarladığı duruşmada, müşteki Saliha Gizem T'nin avukatı Emin Levent Yavuzer, olayın kasten öldürme girişimi olduğunu, sanığa gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Yavuzer, "Sanığın olayda kullandığı mermi, 9'lu şervotin diye bilinen, öldürücü niteliğe sahip, avcılıkta kullanılan ama avcılıkta kullanılması dahi yasak olan bir mermi. Sanık, olay sonrası yaptığı Whatsapp yazışmalarında da kendi ifadesiyle 9'lu şervotinle müştekiyi vurduğunu belirtmiştir. Olayın akabinde çekilmiş fotoğraflarda da bu mermiler görülmüştür. Bunu kullanmanız, öldürme kastıyla hareket ettiğinizi kanıtlar." değerlendirmesini yaptı.

Sanığın daha önce de eşi Saliha Gizem T.'yi kaçırma girişimlerinde bulunduğunu iddia eden Yavuzer, Tatlısert'in, eşine attığı tehdit mesajlarının da kayıtlarda mevcut olduğuna dikkati çekti.

Bu sırada sanık Tatlısert'in araya girmeye çalışması üzerine konuşan mahkeme başkanı, "Sıra gelince söz hakkı vereceğim." dedi.

Sanığın "reddi hakim" talebinde bulunması üzerine ise bu talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirten mahkeme başkanı, talebi reddetti.

Tatlısert'in bu karara itiraz edeceğini söylemesi üzerine duruşmayı kapatan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Teknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlarTeknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlar
Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandıZodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Ağır Ceza Mahkemesi boşanma dava Konya kurye Sanık

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB paylaştı! Asker böyle paylaştı

MSB paylaştı! Asker böyle paylaştı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.