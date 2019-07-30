HABER

Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 08:58 | Son Güncelleme

Adana’da 1 yıl önce boş zamanlarında kendisi gibi kuryelik yapan oğlunu motosiklet kazasında kaybeden baba, başka kuryelerin ölmemesi için onların hakkını aramak üzere dernek kurmak için harekete geçti.Bir kebapçıda motosiklet ile paketçi olarak çalışan Mustafa Gök (49), 1 yıl önce okuldan kalan boş zamanlarında kendi gibi motosikletle kuryelik yapan 18 yaşındaki oğlunu iki motosikletin karıştığı kaza sonucunda kaybetti.

Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi

Adana’da 1 yıl önce boş zamanlarında kendisi gibi kuryelik yapan oğlunu motosiklet kazasında kaybeden baba, başka kuryelerin ölmemesi için onların hakkını aramak üzere dernek kurmak için harekete geçti.
Bir kebapçıda motosiklet ile paketçi olarak çalışan Mustafa Gök (49), 1 yıl önce okuldan kalan boş zamanlarında kendi gibi motosikletle kuryelik yapan 18 yaşındaki oğlunu iki motosikletin karıştığı kaza sonucunda kaybetti. Kendisi hala motosikletli kuryelik yapan baba Gök, kurye görevlilerinin oğlu gibi ölmemesi ve kuryelerin sosyal haklarının iyileştirmesi için harekete geçti.
Motosikletle kuryelik yapan yüzlerce genci toplayan Gök, dernek kurmak için çalışma başlattı. Gök, yaz kış, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden kuryelerin 60-70 lira ücretle çalıştığını belirterek, "12 saat köle gibi çalışıyoruz. Çoğu arkadaşımızın sigortası bile yok. Normalde motosikleti şirketten olan kuryenin 80 lira yevmiye ile motosikleti kendinden olan kuryenin 110-130 arasında yevmiye ile çalışması lazım. Ancak bu paranın çok altında çalıştırıyorlar. Her an kaza yapıp sakat kalabiliriz, ya da oğlum gibi ölebiliriz. Bu nedenle arkadaşları toplayıp dernek kurmaya karar verdik. Kısa zamanda dernekleşip hakkımızı arayacağız" dedi.
Kuryeler Adana’da motosikletlerle tur atıp sorunlarını dile getirdi.

Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi

Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi

Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi

Orası artık huzur arayanların durak noktası olduOrası artık huzur arayanların durak noktası oldu
Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendiMunzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi
Adıyaman’da bin 800 yıllık tripleks mağaralara ilk kez girildiAdıyaman’da bin 800 yıllık tripleks mağaralara ilk kez girildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

On Numara'da 5 kazanan!

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İstanbul'da 73 adrese eş zamanlı operasyon

Bu kez helikopterler devreye girdi! İstanbul'da dev operasyon

Lastik değiştiren belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.