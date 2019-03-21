HABER

Kuryeli dolandırıcılıkta tutuklu sayısı 11'e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' kılığında tebligat imzalattıkları kişilerin imzalarını hileli yöntemlerle senetlere işleterek, dolandırıcılık yapan suç örgütü soruşturmasında, 3 kişi daha tutuklanırken, tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' kılığında tebligat imzalattıkları kişilerin imzalarını hileli yöntemlerle senetlere işleterek, dolandırıcılık yapan suç örgütü soruşturmasında, 3 kişi daha tutuklanırken, tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; iş insanları ile maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütüne operasyon yaptı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, önceden belirledikleri iş insanlarına tebligat imzalatıp, daha sonra bu imzaları hileli yöntemlerle senetlere işlettiği saptandı. Bu senetlerle tahsilat yapan şebekenin, bu yöntemle yaklaşık 30 kişiyi dolandırdığı ve 20 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında yeni delillerin ortaya çıkması üzerine savcılık, serbest bırakılanlardan 3'ü hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Polisin gözaltına aldığı Ahmet Batuhan E., Önder A. ve İbrahim Ö., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Böylece kuryeli dolandırıcılık olayında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde Maltepe’de anıldıÂşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde Maltepe’de anıldı
Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştüÖzel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.