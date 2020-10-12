Kuryenet iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

Kuryenet İletişim Formuyla Bilgi Alma

Anlık gönderi takibi ve raporlama sistemleri ile sektöründe fark yaratan Kuryenet, internet sitesindeki iletişim formları sayesinde müşteriyle daha yakından iletişim kuruyor. İletişim sekmesi altında yer alan forumlardan ihtiyaç duyduğunuzu seçerek şikâyet, teşekkür ve önerilerde bulunabilirsiniz. Kuryenet, gönderdiğiniz iletişim formlarını oldukça önemser. İlgili formlarda mesajınızla birlikte yalnızca isim, telefon ve mail adresi bilgilerinizi girmeniz yeterli.

Kuryenet’in iletişim sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

Kuryenet Sosyal Medya Bilgileri

Kuryenet'le internet sitesi ve müşteri numarası dışında da iletişimde kalmak ve hizmetlerindeki yeniliklerden hemen haberdar olmak isterseniz sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Facebook üzerinden Kuryenet A.Ş. adı ile, YouTube üzerinden KURYENET A.Ş. adı ile firmanın sayfalarını bulmanız mümkün.

25 yıldır getirdiği yeniliklerde olduğu gibi teknolojik gelişmelerin de ilerlemesiyle hizmet kalitesini giderek artırmak isteyen Kuryenet, teknoloji çağında müşterileriyle iletişim halinde olmayı ve onlara sağlıklı bir hizmet sunmayı sürdürmeyi planlıyor.

