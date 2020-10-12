Kuryenet iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

Dağıtım sektöründe 25 yıldır hizmetlerini kanıtlamış olan Kuryenet'in çağrı merkezi numarası 444 93 93'tür. Kuryenet, bu hat ile çağrılarınızı karşılıyor ve bu numara üzerinden randevu alma hizmeti de sunuyor. Kuryenet müşteri hizmetlerine bağlanmak ise oldukça kolay. 7/24 hizmet kalitesi sunan iletişim numarasıyla Kuryenet, müşterilerini iletişim kalitesiyle de memnun etmeyi amaç ediniyor.
Anlık gönderi takibi ve raporlama sistemleri ile sektöründe fark yaratan Kuryenet, internet sitesindeki iletişim formları sayesinde müşteriyle daha yakından iletişim kuruyor. İletişim sekmesi altında yer alan forumlardan ihtiyaç duyduğunuzu seçerek şikâyet, teşekkür ve önerilerde bulunabilirsiniz. Kuryenet, gönderdiğiniz iletişim formlarını oldukça önemser. İlgili formlarda mesajınızla birlikte yalnızca isim, telefon ve mail adresi bilgilerinizi girmeniz yeterli.
Kuryenet’in iletişim sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!
Kuryenet'le internet sitesi ve müşteri numarası dışında da iletişimde kalmak ve hizmetlerindeki yeniliklerden hemen haberdar olmak isterseniz sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Facebook üzerinden Kuryenet A.Ş. adı ile, YouTube üzerinden KURYENET A.Ş. adı ile firmanın sayfalarını bulmanız mümkün.
25 yıldır getirdiği yeniliklerde olduğu gibi teknolojik gelişmelerin de ilerlemesiyle hizmet kalitesini giderek artırmak isteyen Kuryenet, teknoloji çağında müşterileriyle iletişim halinde olmayı ve onlara sağlıklı bir hizmet sunmayı sürdürmeyi planlıyor.
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