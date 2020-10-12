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Kuryenet iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin her köşesine ulaşan, dağıtım sektörüne getirdiği yeniliklerle 25 yıldır adından söz ettiren ve “Gelecek gerçektir” sloganıyla yola çıkan Kuryenet’in ihtiyaç duyduğunuz bütün iletişim bilgilerine rahatlıkla ulaşmanız mümkün. Kuryenet müşteri hizmetleri ve müşteri hizmetleri bağlanmak için ihtiyaç duyduğunuz detayları bu yazıda derledik. İşte Kuryenet iletişim bilgileri...

Kuryenet iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

İçindekiler

  • 460 acentesi ile kaliteli ve saygın bir hizmet vermeyi yıllardır ilke edinen Kuryenet, barkod ile gönderi geliştiren ilk Türk firması olması gibi sektöre getirdiği yenilikleriyle adından söz ettirerek en çok ihtiyaç duyulan posta işletmelerinin başında geliyor. “Gelecek gerçektir” sloganıyla kargolarınızı sizlere ulaştırmak için titiz bir çaba gösteren Kuryenet, hizmet kalitesi ilkesini müşteri hizmetlerinde de sürdürüyor ve kullanıcılarına iyi hizmet sunma amacı doğrultusunda hareket ediyor. İnternet sitesi, müşteri hizmetleri numarası ve sosyal medya hesaplarıyla müşterileriyle iletişimini önemseyen Kuryenet, sektördeki “öncü firma” olma özelliğini her alanda koruyor. Kuryenet'le ilgili en çok ihtiyaç duyulan iletişim bilgileri ve müşteri hizmetlerine bağlanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. İşte Kuryenet iletişim bilgilerine dair tüm detaylar...Kuryenet İletişim Bilgileri

460 acentesi ile kaliteli ve saygın bir hizmet vermeyi yıllardır ilke edinen Kuryenet, barkod ile gönderi geliştiren ilk Türk firması olması gibi sektöre getirdiği yenilikleriyle adından söz ettirerek en çok ihtiyaç duyulan posta işletmelerinin başında geliyor. “Gelecek gerçektir” sloganıyla kargolarınızı sizlere ulaştırmak için titiz bir çaba gösteren Kuryenet, hizmet kalitesi ilkesini müşteri hizmetlerinde de sürdürüyor ve kullanıcılarına iyi hizmet sunma amacı doğrultusunda hareket ediyor. İnternet sitesi, müşteri hizmetleri numarası ve sosyal medya hesaplarıyla müşterileriyle iletişimini önemseyen Kuryenet, sektördeki “öncü firma” olma özelliğini her alanda koruyor. Kuryenet'le ilgili en çok ihtiyaç duyulan iletişim bilgileri ve müşteri hizmetlerine bağlanma koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. İşte Kuryenet iletişim bilgilerine dair tüm detaylar...
Kuryenet İletişim Bilgileri

Kuryenet Müşteri Hizmetleri Numarası

Dağıtım sektöründe 25 yıldır hizmetlerini kanıtlamış olan Kuryenet'in çağrı merkezi numarası 444 93 93'tür. Kuryenet, bu hat ile çağrılarınızı karşılıyor ve bu numara üzerinden randevu alma hizmeti de sunuyor. Kuryenet müşteri hizmetlerine bağlanmak ise oldukça kolay. 7/24 hizmet kalitesi sunan iletişim numarasıyla Kuryenet, müşterilerini iletişim kalitesiyle de memnun etmeyi amaç ediniyor.

Kuryenet Online Adres Bilgileri

  • Kuryenet’e internet üzerinden ulaşmak ve teslimat bilgileri hakkında detaylı hizmet almak isteyenler için web adresi; kuryenet.com.tr. Bu internet adresiyle müşteriler kendi şifreleriyle, alıcılar ise takip numaralarıyla gönderilerinin durumunu sorgulayabilirler.
  • Kuryenet’e hızlı erişim için info@kuryenet.com.tr mail adresini kullanabilirsiniz. Böylece mesajınıza daha kısa sürede dönüş sağlanacaktır.

    Kuryenet İletişim Formuyla Bilgi Alma

    Anlık gönderi takibi ve raporlama sistemleri ile sektöründe fark yaratan Kuryenet, internet sitesindeki iletişim formları sayesinde müşteriyle daha yakından iletişim kuruyor. İletişim sekmesi altında yer alan forumlardan ihtiyaç duyduğunuzu seçerek şikâyet, teşekkür ve önerilerde bulunabilirsiniz. Kuryenet, gönderdiğiniz iletişim formlarını oldukça önemser. İlgili formlarda mesajınızla birlikte yalnızca isim, telefon ve mail adresi bilgilerinizi girmeniz yeterli.
    Kuryenet’in iletişim sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

    Kuryenet Sosyal Medya Bilgileri

    Kuryenet'le internet sitesi ve müşteri numarası dışında da iletişimde kalmak ve hizmetlerindeki yeniliklerden hemen haberdar olmak isterseniz sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Facebook üzerinden Kuryenet A.Ş. adı ile, YouTube üzerinden KURYENET A.Ş. adı ile firmanın sayfalarını bulmanız mümkün.
    25 yıldır getirdiği yeniliklerde olduğu gibi teknolojik gelişmelerin de ilerlemesiyle hizmet kalitesini giderek artırmak isteyen Kuryenet, teknoloji çağında müşterileriyle iletişim halinde olmayı ve onlara sağlıklı bir hizmet sunmayı sürdürmeyi planlıyor.

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