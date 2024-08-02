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Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı! Başka araçlara sıçramasın diye uğraşırken...

02.08.2024 17:24
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Bursa’nın İznik ilçesinde kurye E.K.'nin (44) hareket halindeyken alev alan elektrikli bisikleti, kullanılamaz hale geldi. Yangın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı! Başka araçlara sıçramasın diye uğraşırken...

Olay, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi’nde meydana geldi. Kurye olarak çalışan E.K.'nin kullandığı elektrikli bisikletin bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Alevlerin, çevrede bulunan park halindeki diğer araçlara sıçramaması için bisikleti kenara çekmeye çalışan E.K.'nin tuttuğu aynanın kırılması sonrası ellerinde kesikler oluştu. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, elektrikli bisikletteki yangını söndürdü. Elektrikli bisiklet kullanılamaz hale gelirken, olay anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hastaneye kaldırılan E.K.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurye Bursa
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